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Comarca de Betanzos

Concedidos diez de los doce puestos del Mercado Municipal del casco histórico de Betanzos

El primer proceso de licitación pública se había declarado desierto 

Redacción
09/05/2026 20:49
El interior del Mercado Municipal del Casco Histórico de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego 
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El Concello de Betanzos celebró la primera reunión conjunta con los concesionarios de los puestos del nuevo Mercado Municipal del Casco Histórico, una de las actuaciones más importantes desarrolladas en los últimos años en esta zona de la ciudad dentro del proceso de recuperación y revitalización urbana impulsado por el gobierno local. La reunión sirvió para coordinar y avanzar en cuestiones organizativas y del futuro funcionamiento conjunto del mercado, concebido como un nuevo espacio comercial, gastronómico y social de referencia para Betanzos.

En el encuentro participaron representantes municipales y los adjudicatarios de los distintos espacios. Tras quedar desierto el primer proceso de licitación pública para la concesión de los puestos, el Concello inició una ronda de contactos directos con personas y empresas que previamente habían mostrado interés por instalarse en el mercado. Fruto de ese trabajo, en estos momentos ya están ocupados 10 de los 12 puestos disponibles.

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A los tres espacios que ya habían sido adjudicados hace semanas -destinados a productos gourmet y dos establecimientos de hostelería— se sumaron esta misma semana las concesiones de la cafetería de la planta baja con terraza exterior, la cafetería de la planta superior, otros dos puestos de hostelería y los correspondientes a carnicería, pescadería y panadería

El nuevo mercado municipal contará así con una combinación de oferta tradicional y gastronómica, siguiendo el modelo planteado por el Concello desde el inicio del proyecto: integrar puestos de producto fresco y de proximidad con nuevos espacios vinculados a la restauración y a la dinamización social y turística del casco histórico.

La alcaldesa, María Barral, destacó la respuesta de profesionales obtenida en esta nueva fase y se mostró convencida que el mercado “será un elemento clave para seguir revitalizando el casco histórico y generar actividad económica y social en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad”.

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 Barral recordó que la recuperación del edificio “forma parte de la apuesta del Concello por recuperar patrimonio histórico para ponerlo al servicio de la ciudadanía y dinamizar el casco histórico”, señalando que esta actuación fue posible gracias a la captación de fondos europeos destinados a proyectos de regeneración urbana.

La regidora incidió en que el objetivo del gobierno local es que el mercado se convierta “en un espacio vivo, atractivo y de referencia tanto para vecinos y vecinas como para visitantes”, combinando oferta gastronómica, comercio de proximidad y actividades vinculadas a la dinamización del casco antiguo.

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