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Comarca de Betanzos

Betanzos recupera sus vínculos con el río Mandeo gracias a la base náutica de A Tolerancia

Fran Moar
Fran Moar
30/04/2026 19:28
Representantes de diversas entidades en el acto de inauguración de la base naútica de A Tolerancia
Representantes de diversas entidades en el acto de inauguración de la base náutica de A Tolerancia
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Ayer fue una jornada importante. Al menos para María Barral, alcaldesa de Betanzos, encargada de inaugurar una base náutica en la plaza de A Tolerancia, que consta de pantalán y tres modulos de madera en los que se realizarán actividades relacionadas con el medio marino.

“Esta base é un novo equipamento que, máis alá do seu valor material, simboliza algo moito máis profundo: a recuperación e o fortalecemento do vínculo histórico de Betanzos cos seus ríos (Mandeo y Mendo) e coa súa ría”, dijo la regidora, encargada de presidir el acto en el que, entre otros, estuvieron presentes el presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Betanzos, José Antonio Santiso; la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

La infraestructura es la primera de estas características en el ámbito de la Reserva y se orienta al desarrollo de actividades ecoturísticas y deportivas, así como a la educación ambiental y la divulgación. La actuación dispone de un pantalán, la cual facilitará los usos náuticos y turísticos del entorno fluvial. El presupuesto total de su construcción superó los 345.000 euros.

Belén do Campo

La representante del Ejecutivo autonómico definió la actuación como “un proxecto chamado a converterse nun punto de referencia para o turismo sostible, para o desfrute responsable da natureza e para a posta en valor dun dos grandes tesouros deste territorio: o río Mandeo e a ría de Betanzos”.

Asimismo, incidió en los beneficios ambientales, sociales y turísticos de esta actuación, al mejorar la integración paisajística y la recuperación sostenible del entorno fluvial, crear un nuevo espacio para la educación ambiental y el uso público responsable, y dotar a la Reserva de un nuevo equipamiento de referencia que refuerza su atractivo y multiplica las posibilidades de desarrollar experiencias vinculadas al ecoturismo certificado.

Belén do Campo puso, además, en valor el trabajo desarrollado por la Reserva, entidad a la que definió como “un auténtico modelo de desenvolvemento sostible e un espello no que moitos territorios deberían mirarse”. En esta línea, realizó un reconocimiento expreso al presidente Santiso por el trabajo desarrollado a lo largo de estos años “para converter este territorio nun referente dun turismo diferente, máis humano e máis ligado á autenticidade”.

Añadió que la actuación se inscribe en esta estrategia de impulso a los planes territoriales de sostenibilidad turística.

Pedro Blanco

Por su parte, el delegado del Gobierno central, Pedro Blanco, destacó que este tipo de actuaciones permiten avanzar hacia un turismo ligado a la naturaleza, al territorio y a la identidad local, capaz de crear actividad económica sin renunciar a la conservación del entorno.

Enmarcó la iniciativa dentro de la estrategia del Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, para transformar el sector turístico tras pandemia, impulsando un modelo basado en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración institucional. “Este é o camiño polo que apostamos e que xa está a dar resultados visibles en Galicia”, señaló.

Además, en este contexto, recordó que la Reserva cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros transferidos por el Gobierno a la Xunta, y destacó que, en el conjunto de la comunidad gallega, estos planes movilizan más de cien millones de euros para modernizar más de 40 destinos turísticos.

José Antonio Santiso

El presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, resaltó ayer los trece años de existencia de la entidad, al tiempo que definió la inauguración de la base náutica como un acto de celebración de la efeméride. “Fai trece anos tres tolos viñemos de Canarias coa idea clara de crear aquí unha Reserva da Biosfera. Ninguén daba un peso por nós pero aquí está e esta infraestrutura é boa proba diso”, dijo, al tiempo que destacó que el pantalán será una estructura muy utilizada por los usuarios de barcas, principalmente en Os Caneiros.

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