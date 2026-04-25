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Comarca de Betanzos

Betanzos cerrará al tráfico la calle Travesa por una avería en la red de agua

Redacción
25/04/2026 13:37
Rotura tubería Betanzos
Imagen de la calle Travesa donde se ha roto la tubería 
Cedida
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El Ayuntamiento de Betanzos ha informado del cierre al tráfico de la calle Travesa debido a la rotura de una tubería del sistema de abastecimiento de agua.

Según ha comunicado el consistorio, la incidencia ha obligado a interrumpir la circulación en la zona mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para restablecer el servicio con normalidad.

Desde el Ayuntamiento han pedido disculpas a los vecinos por las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecen su comprensión ante una intervención necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras.

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