Betanzos cerrará al tráfico la calle Travesa por una avería en la red de agua

Imagen de la calle Travesa donde se ha roto la tubería Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos ha informado del cierre al tráfico de la calle Travesa debido a la rotura de una tubería del sistema de abastecimiento de agua.

Según ha comunicado el consistorio, la incidencia ha obligado a interrumpir la circulación en la zona mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para restablecer el servicio con normalidad.

Desde el Ayuntamiento han pedido disculpas a los vecinos por las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecen su comprensión ante una intervención necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras.