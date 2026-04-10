A. Sánchez | “Los que de verdad queremos el casco hacemos lo imposible por mantenerlo vivo”

Adolfo Sánchez Gómez, uno de los dueños del café e impulsor de The Sound Lanzós, en el interior del establecimiento, con el cartel del festival Patricia G. Fraga

El casco histórico de Betanzos tiene varios corazones y uno es el que durante todo el año impulsan desde el Café Lanzós. Porque “los que nacimos aquí, los que los queremos de verdad, hacemos lo imposible por mantenerlo vivo”, comenta Adolfo Sánchez Gómez, uno de los responsables de establecimiento y alma mater de The Sound Lanzós, el festival que este sábado hará vibrar el entorno monumental con música y un sinfín de actividades organizadas alrededor de la ‘croa’ del antiguo Castro de Untia. Una cita que nace con vocación de convertirse en algo más, de seguir creciendo y asentarse en el calendario cultural de Betanzos. “Nuestro ideal es el Hondarribia Blues Festival, que también se desarrolla intramuros, pero allí nos llevan veinte años de adelanto...”, comenta Sánchez.

Con lo de este sábado, el Lanzós, uno de los últimos bastiones de la música en directo de la comarca, con cerca de veinte años de experiencia en la organización de conciertos, va un paso más allá:

“Siempre soñé con hacer un festival en el casco histórico, y ha llegado el momento”, explica el hostelero, que recuerda que, durante estos casi dos decenios, el establecimiento ha mantenido una programación constante, incluso en tiempos complicados: “La crisis sanitaria del covid hizo mucho daño y cambió hábitos, pero esto es algo que me apasiona", reconoce Sánchez.

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La oportunidad de contar con The Dharma Chain, una banda australiana del más alto nivel, que el día 7 inició en Barcelona una gira España y Portugal, encendió la chispa y, a partir de ahí comenzó a configurar un cartel marcado por sonidos neopsych, shoegaze y post punk, con nombres como Fúlmine (Betanzos), The Black Age y Morgen (A Coruña), y El Saguaro (Portugal). La música comenzará a sonar a las 13.00 horas con sesión vermú y se alargará hasta las 03.00 de la madrugada, en una cita concebida como una auténtica “descarga de ruido, energía y buen rollo” para la que cuentan con dos colaboraciones clave: Gadis y Estrella Galicia.

El epicentro de la convocatoria será Lanzós, entre la cafeterúa y la iglesia de Santiago, donde se instalarán dos escenarios aprovechando la terraza: uno para los australianos, que traen todo un despliegue estructural y técnico desde Oporto, su última actuación antes de la de Betanzos. Después, tomarán rumbo a Oviedo, León y Donostia antes de saltar a Francia.

En cualquier caso, mas allá de la música, The Sound Lanzós ofrece una experiencia cultural amplia, con un mercadillo de artesanía en la plaza de la Constitución organizado por El Rastro de Merce y oferta gastronómica con food truck y pulpeira, para lo que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Betanzos, e incluso de las autoridades eclesiásticas, ya que será necesario cortar el acceso en coche a la casa de los sacerdotes, “y también ellos nos han dicho que sí”, añade Sánchez.

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La vertiente cultural se completa con la implicación de Biblos, que contará con el crítico musical Fernando Sampedro (Fernando Tanxencias), para una charla y, si la meteorología acompaña, instalará un mostrador de venta de títulos específicos en la calle Santiago.

En cualquier caso, el reto va más allá del éxito de esta cita pues, con todos estos ingredientes, The Sound Lanzós se presenta como una apuesta decidida por revitalizar el corazón histórico a través de la música y la cultura. Una primera edición que aspira a dejar huella y a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario de Betanzos.