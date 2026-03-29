La procesión de la Borriquilla abre la Semana Santa en Betanzos

Betanzos dió este domingo el pistoletazo de salida a su Semana Santa con la tradicional procesión de la Borriquilla, uno de los actos más esperados y participativos del calendario religioso.

La jornada del Domingo de Ramos comenzó a las 11.00 horas con la bendición de los ramos en el atrio de la iglesia. A continuación, tuvo lugar la procesión de la Borriquilla, que recorrió las calles del casco histórico hasta la iglesia de San Francisco, rememorando la entrada de Jesús en Jerusalén.

La procesión contó con acompañamiento musical de la Banda de Música de Música contribuyendo a realzar el ambiente festivo y solemne de una cita que reúne cada año a numerosos vecinos y visitantes.

La Semana Santa de Betanzos, declarada de Interés Turístico de Galicia, se desarrollará durante toda la semana con un amplio programa de actos litúrgicos y procesiones que llenarán de tradición y devoción las calles de la ciudad.