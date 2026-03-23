José Carpenter | “Hay poesía en tomar un café o sentarse un ratito al sol”

José Carpenter, en los peldaños de la iglesia de Santiago en Betanzos Quintana

El poeta y artista visual vigués José Carpenter presentó este sábado, día 21, en el café Lanzós de Betanzos su obra ‘Supersalvaje’, un acto que llenó de versos el casco histórico local y sirvió para mostrar que “la poesía está en cualquier momento de la vida cotidiana”. Profesor de Lengua y Literatura en Secundaria desde hace más de 25 años, escribe poesía desde que su padre le puso en el regazo, cuando era un niño, ‘Hojas de hierba’, de Walt Whitman.

Dice que la poesía es fotografiar con palabras la vida cotidiana.

Sí, yo trato de poetizar todos los días de mi vida. Los cafés, por ejemplo, tienen un encanto especial, me encantan el Macondo, el Universal, en A Coruña, el Vitrubia de Vigo... o escuchar y realmente sentir una buena canción, aunque no entiendas el idioma en que está escrita. La poesía es un género que también puede ser popular, hay autores como Rafael Alberti o Mario Benedetti, que son brillantes y hacen poemas sencillos pero con un vuelco, un momento que te pellizca. Como una fotografía que te remueve, te hace parar y puede acabar provocándote un cambio.

“Hay poetas jóvenes muy cercanos y auténticos que conectan con las nuevas generaciones; un ejemplo es Lúa Mosquetera”

¿Qué evoca ‘Supersalvaje’?

Esa parte lírica y artística que todos tenemos, esa belleza que todos llevamos dentro. Esa poesía presente en la cotidianeidad, en todos los pueblos, hay mucho lirismo y mucho trabajo en los poemarios pero la poesía tiene que tener también ese punto de ser algo del día a día, ese espacio de paz que se encuentra en ciertos momentos: cuando te sientas un ratito al sol, cuando tomas un café tranquilamente... Recuperar la humanidad, lo más básico del ser humano, lo ‘súpersalvaje’.

Escribe desde siempre pero solo ahora se ha decidido a publicar.

Yo tuve el síndrome del impostor durante muchos años pero ahora me vine arriba y agradezco a Francisco Najarro y a la editorial Ril su confianza. No quería autoeditarme.

¿Por qué eligió ese formato ‘coral’ y ese escenario histórico para presentar el libro?

Yo no creo en la casualidad, pero sí en la causalidad, y hay personas destinadas a encontrarse. Fui super afortunado de contar con Olga Patiño, Sole Morais, Pedro Galilea, Eduardo Hermida, Israel Taboada y Francisco Pin Martínez, además de Javier Varela al piano y Ángel Arcay, director del Museo das Mariñas y que fue alumno mío en el Francisco Aguiar, presentando. En Betanzos hay una belleza y una fuerza impresionantes, en el casco histórico las piedras resisten por nosotros y hacen resonar de forma muy especial al piano.

¿Cómo es su proceso creativo?

Cuando los poetas escriben entran en una especie de trance, pero para ello no necesitas ningún tipo de droga. Solo sentir la vida. Recuerdo que me marcó mucho cuando estuve en la casa de Lorca en Fuentevaqueros, había un piano de la marca Pleyel y yo me imaginé a ese genio escribiendo con esa música acompañándolo.

¿Cómo viven sus alumnos la poesía? ¿Hay relevo generacional?

La poesía les ha salvado el trimestre a muchos de ellos (risas), porque les doy la opción de que reciten un poema para subir la nota final. Muchos solo lo hacen por lograr esas décimas que les permitan aprobar, pero en otros casos es bellísimo escucharlos. Todos los días suelo mostrarles algún poema, el último fue uno de Mary Oliver, porque me gustan mucho los poetas norteamericanos, y otras veces también escriben sus propios versos ‘vaciando’ primero un poema de un autor conocido y rellenando los huecos, como si fuese un crucigrama. Salen cosas muy bonitas, es enriquecedor ‘copiar’ a los mejores. Neruda y su ‘me gustas cuando callas porque estás como ausente’ ha ayudado a muchos a aprobar el trimestre.

Hay esperanza, entonces.

Hay poetas jóvenes muy cercanos y auténticos que conectan muy bien con las nuevas generaciones. Un ejemplo es Lúa Mosquetera, es una mujer bardo, una luchadora y con una poesía pop fuerte y ‘súpersalvaje’. 