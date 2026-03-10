Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Comarca de Betanzos

Investigado un conductor que huyó en Betanzos tras un accidente y simuló el robo de su coche

Ep
10/03/2026 09:50
EFE
La Guardia Civil investiga a un hombre de 30 años, de nacionalidad española, como presunto autor de varios delitos contra la seguridad vial y la Administración de Justicia tras su implicación en un siniestro vial registrado el pasado 31 de diciembre de 2025.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.15 horas de esa jornada en el punto kilométrico 2,000 de la carretera AC-542, en las inmediaciones del municipio de Betanzos, vía autonómica que conecta la localidad de Betanzos con Mesón do Vento y la carretera N-550.

Según la investigación realizada por el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del Subsector de Tráfico de A Coruña, en el siniestro se vieron implicados un turismo y una motocicleta.

Tras producirse la colisión, el conductor del turismo abandonó el lugar sin prestar auxilio ni comunicar lo ocurrido a los servicios de emergencias. A raíz de las gestiones practicadas por los investigadores, se logró identificar al presunto conductor implicado.

Durante el transcurso de la investigación se pudo comprobar, además, que el investigado había presentado posteriormente una denuncia falsa, simulando el robo del vehículo con la finalidad de eludir su responsabilidad en el siniestro.

Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a su investigación como presunto autor de un concurso de delitos por abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia y simulación de delito.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia del partido judicial de Betanzos.

