Augas de Galicia activa el "nivel vermello" por inundaciones en la estación Mandeo-Coirós

Desbordamiento en el Puerto de Betanzos el pasado 5 de febrero Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de trasladar a sus ciudadanos que Augas de Galicia informa de una alerta de "nivel vermello" en la estación Mandeo-Coirós, "que poderá provocar situacións significativas de crecida" en ambos municipios, tanto en los tramos urbanos como en núcleos como Chelo.

Además, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo, en "pre-emerxencia", el Plan Especial para Risco de Inundacións en Galicia (Inungal), tanto en Betanzos como en Coirós.