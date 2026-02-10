Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Comarca de Betanzos

Augas de Galicia activa el "nivel vermello" por inundaciones en la estación Mandeo-Coirós

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/02/2026 13:01
Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero
Desbordamiento en el Puerto de Betanzos el pasado 5 de febrero
Cedida
El Ayuntamiento de Betanzos acaba de trasladar a sus ciudadanos que Augas de Galicia informa de una alerta de "nivel vermello" en la estación Mandeo-Coirós, "que poderá provocar situacións significativas de crecida" en ambos municipios, tanto en los tramos urbanos como en núcleos como Chelo.

Además, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo, en "pre-emerxencia", el Plan Especial para Risco de Inundacións en Galicia (Inungal), tanto en Betanzos como en Coirós.

Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero

Nuevos desbordamientos del Mandeo y el Mendo en Betanzos

