Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

Mandeo y Mendo dan una tregua y Betanzos supera una noche sin inundaciones

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
06/02/2026 13:20
Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero
Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Tranquilidad en Betanzos. Tras dos días de inundaciones, el Mandeo y el Mendo no se desbordaron a su paso por el centro urbano de la ciudad, que seguía en alerta ante el riesgo de crecida de los ríos, especialmente en A Ribeira y el Puerto de Betanzos.

Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero

Nuevos desbordamientos del Mandeo y el Mendo en Betanzos

Más información

“Sabemos, porque lo estamos viendo no sólo en Betanzos sino en otras muchas localidades de Galicia, que el caudal de los ríos y las intensas lluvias provocan desbordamientos que son difíciles de evitar, pero sí tenemos que poner los medios para intentar minimizarlos. Lo hemos hecho con los bombeos de A Ribeira, y creemos que ese es el camino en la zona portuaria y en el que tendrá que trabajar Portos de Galicia y Augas de Galicia. Nosotros colaboraremos, pero ellos tienen que darnos las soluciones”, explicó este jueves tras el desbordamiento la alcaldesa de Betanzos, María Barral, quien recordó la importancia de adoptar medidas en el Puerto de Betanzos por parte de la Xunta, similares a las que tomo el Estado en A Ribeira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rosa Rodríguez Pasapalabra

Los profesores de Rosa en la Universidad de A Coruña se deshacen en elogios tras su paso por 'Pasapalabra'
Andrea Gestal
El ideal gallego

A Coruña se lleva un millón de euros gracias al 'Rasca Platinum' de la ONCE
Redacción
Estación de tren provisional de A Coruña

Los sindicatos mantienen la huelga de trenes tras terminar sin acuerdo su tercera reunión con Puente
EP
Después del día de Reyes, los coruñeses tomaron zonas como la calle Compostela, la plaza de Lugo o los centros comerciales para hacerse con las 'gangas' rebajadas

El gasto medio en rebajas en Galicia 2025 se sitúa en 215 euros
EP