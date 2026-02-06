Mandeo y Mendo dan una tregua y Betanzos supera una noche sin inundaciones

Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero Cedida

Tranquilidad en Betanzos. Tras dos días de inundaciones, el Mandeo y el Mendo no se desbordaron a su paso por el centro urbano de la ciudad, que seguía en alerta ante el riesgo de crecida de los ríos, especialmente en A Ribeira y el Puerto de Betanzos.

Nuevos desbordamientos del Mandeo y el Mendo en Betanzos Más información

“Sabemos, porque lo estamos viendo no sólo en Betanzos sino en otras muchas localidades de Galicia, que el caudal de los ríos y las intensas lluvias provocan desbordamientos que son difíciles de evitar, pero sí tenemos que poner los medios para intentar minimizarlos. Lo hemos hecho con los bombeos de A Ribeira, y creemos que ese es el camino en la zona portuaria y en el que tendrá que trabajar Portos de Galicia y Augas de Galicia. Nosotros colaboraremos, pero ellos tienen que darnos las soluciones”, explicó este jueves tras el desbordamiento la alcaldesa de Betanzos, María Barral, quien recordó la importancia de adoptar medidas en el Puerto de Betanzos por parte de la Xunta, similares a las que tomo el Estado en A Ribeira.