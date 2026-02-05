Nuevos desbordamientos del Mandeo y el Mendo en Betanzos

Desbordamiento del Mendo y el Mandeo en Betanzos el 5 de febrero Cedida

Las continuas lluvias de este jueves, unidas a las subidas de marea, han vuelto a desbordar los ríos Mandeo y Mendo en el municipio de Betanzos, igual que sucedió la madrugada anterior, y con especial protagonismo para las zonas del puerto, A Ribeira y O Carregal.

El agua anegó las naves comerciales portuarias y llegó a otros lugares como O Malecón, el entorno de El Pasatiempo o el parque Pablo Iglesias, tal y como ocurrió la noche antes. El Ayuntamiento de Betanzos mantiene durante estos días los dispositivos de vigilancia para evitar estacionamientos en zonas inundables y sigue alerta a las recomendaciones del 112 Galicia.