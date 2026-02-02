La expansión imposible de Betanzos tras seis intentos por mudar el mapa

Tres mujeres pasean por la plaza Irmáns García Naveira de Betanzos QUINTANA

Como cabecera de comarca, Betanzos atrae cada día cientos de visitantes de sus municipios más cercanos que, como confirman las estadísticas y memorias socioeconómicas, se suman a los que se acercan desde otros territorios para conocer su casco histórico o El Pasatiempo. Estas circunstancias explicarían los motivos de la intensa actividad de un municipio de menos de 14.000 habitantes que, al margen de los números, se mantiene como centro comercial y administrativo para los 17 ayuntamientos que, más allá de la comarca, integran el Partido Judicial de Betanzos. De ellos, al menos tres intentaron en alguna ocasión unirse a esta antigua capital del Reino de Galicia.

Esta semana se cumplieron cien años de uno de los más sonados intentos de asociación entre Betanzos y uno de los municipios de su área de influencia: Coirós. Desde aquel 1926 se realizaron media docena de tentativas, pero todas sin éxito, independientemente del municipio impulsor, que no siempre ha sido el mismo, ya que en ocasiones la iniciativa salió de la cabecera comarcal, mientras que en otras las solicitudes se cursaron desde Paderne, Coirós, e incluso desde Santa Cruz de Mondoi, en el extinto Oza dos Ríos, actual Oza-Cesuras.

Antes, a mediados del siglo XIX, también habían tanteado su viabilidad varios núcleos de Bergondo. En concreto, los situados más al sur: Vixoi, Cortiñán y Guísamo, que entre 1850 y 1851, con el respaldo de instancias más altas, reclamaron su integración en Betanzos. En la actualidad, ni siquiera se encuadran en su comarca, puesto que Bergondo se enmarca en la de A Coruña.

Investigación

Todas estas operaciones han sido documentadas por el investigador Manuel Fiaño que, a pesar de lo intrincado de los expedientes, con sus explicaciones consigue que resulten interesantes, como cuando señala la coincidencia de los argumentos esgrimidos entonces con la realidad actual de las entidades municipales: más solvencia económica y capacidad administrativa, que es lo que alegan en 1925 desde Colantres y Armea. “La unión envuelve prosperidad, lo mismo en lo económico y administrativo que en los demás aspectos de la vida...”, recoge el escrito, al que se adhiere, de manera oficial, el Ayuntamiento de Coirós.

En 1934, es Paderne el que toma la iniciativa y se alía con Coirós para remitir sendos escritos a Betanzos. Como novedad, acompañan su solicitud de un informe detallado de sus cuentas con el ánimo de constatar las excelencias de una asociación a la que, como curiosidad, el consistorio coirense colabora con 14.000 pesetas, el presupuesto de 1934. “Improcedente” es la respuesta desde el Castro de Untia. Con todo, insistieron de nuevo en 1936 y en 1942.

La Guerra Civil condenó el asunto al olvido, hasta que en 1959, con Tomás Dapena como alcalde y el aval del Gobierno Civil de A Coruña, todo cambia y es la ciudad la que, razonando “motivos de necesidad y conveniencia económico-administrativa”, incoa el expediente ‘Incorporación a Betanzos de los términos de Coirós y Paderne’. Pero entonces, los ‘adhesionados’ dicen no a la corporación encabezada por Dapena.

Intereses

¿Por qué se oponen ahora Coirós y Paderne? Uno evita entrar en detalles pero atisba “prejuicios económicos y administrativos”, pero el otro no es unánime en su respuesta: siete en contra de la anexión y dos a favor es el resultado de la votación en el Ayuntamiento de Paderne.

Además, aunque la Diputación de A Coruña es partidaria del procedimiento iniciado por Betanzos y algunos servicios provinciales se muestran indiferentes, los de Inspección y Asesoramiento manifiestan sus reparos, teniendo en cuenta que “a situación económica de Coirós e Paderne é satisfactoria, mentres que a de Betanzos é deficiente, tendo que acudir sempre ao recurso nivelador”, expone en una de sus investigaciones Manuel Fiaño.

El expediente se suspende de nuevo y cae en el olvido hasta que, en 1967, Paderne remite una instancia a El Pardo con la firma de 1.200 cabezas de familia en la que insisten en las “dificultades económicas” de la ciudad brigantina y su rechazo a cualquier nuevo intento de fusión con Betanzos. El Consejo de Estado elabora un informe vinculante en el que advierte: “No ha razón específica alguna, antes bien abstractas y derivadas de una genérica tendencia a la supresión de términos municipales, que abone la incorporación deseada”, resume Fiaño.

El capítulo de tentativas termina el 18 de agosto de 1967. Ese día, tras una reunión del Consejo de Ministros en Meirás, Franco suscribe una resolución en la deniega cualquier adhesión.

