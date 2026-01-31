Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió el acto de presentación del Anuario Brigantino 2024.

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
31/01/2026 14:22
Anuario Brigantino
El evento contó con la presencia de la alcaldesa María Barral
Cedido
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió el acto de presentación del Anuario Brigantino 2024. 

Una obra editada por el Ayuntamiento de Betanzos con artículos de investigación sobre la historia y el patrimonio de la ciudad y su comarca, además de los acontecimientos del año, en este caso el 2024. 

Anuario Brigantino
Acto de presentación del Anuario Brigantino 2024
Cedido

El evento contó con las intervenciones de la alcaldesa, María Barral, el director de BAM Betanzos y de la propia publicación, Ángel Arcay, y algunos de los autores de los artículos publicados en este número.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado

El emotivo homenaje del Sporting Club Casino de A Coruña a los socios que alcanzan los 50 años
Iván Aguiar
Zacaffé en A Coruña

Así son los precios de Zacaffé en A Coruña
Belen Cebey
Alfonso Rueda durante la reunión con Carmen López, directora sociosanitaria de la Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (Fegerec

Rueda subraya el compromiso de su Gobierno por "mejorar la calidad de vida" de los pacientes con enfermedades raras
EP
El ideal gallego

Vuelven las sesiones de “Aventura con las focas” al Aquarium Finisterrae
Redacción