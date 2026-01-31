El evento contó con la presencia de la alcaldesa María Barral Cedido

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió el acto de presentación del Anuario Brigantino 2024.

Una obra editada por el Ayuntamiento de Betanzos con artículos de investigación sobre la historia y el patrimonio de la ciudad y su comarca, además de los acontecimientos del año, en este caso el 2024.

Acto de presentación del Anuario Brigantino 2024 Cedido

El evento contó con las intervenciones de la alcaldesa, María Barral, el director de BAM Betanzos y de la propia publicación, Ángel Arcay, y algunos de los autores de los artículos publicados en este número.