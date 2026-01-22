Mi cuenta

El Ideal Gallego

Comarca de Betanzos

La Xunta alerta de posibles inundaciones en los márgenes del río Mandeo

La estación de Coirós alcanza el nivel rojo

Fran Moar
Fran Moar
22/01/2026 18:01
Betanzos instaló un perímetro de seguridad en A Ribeira
Betanzos instaló un perímetro de seguridad en A Ribeira
La Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, alerta de la posibilidad de que se produzcan inundaciones en los núcleos ubicados en los márgenes del río Mandeo, especialmente en los situados en su tramo bajo y más cercano a la ciudad de Betanzos.

Así, informa que Augas de Galicia indicó que a las 07.00 horas la estación Mandeo Coirós alcanzó el nivel rojo por lo que pueden producirse episodios de llenado de los canales y posibles desbordamientos. Por ello, en previsión de riadas, la Dirección Xeral de Emerxencias mantiene activado el plan especial para riesgo de inundaciones, en fase de pre-emergencia.

La Xunta recuerda que deben adoptarse las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles. Por su parte, el Ayuntamiento de Betanzos ya instaló un perímetro de seguridad en la vía principal de A Ribeira para evitar el estacionamiento de vehículos en las proximidades del cauce fluvial.

Los interesados en recibir más información pueden consultar las páginas web de los organismos de la cuenca: www.chminosil.es; www.chduero.es; augasdegalicia.xunta.es; www.chacantabrico.es o bien la web del 112, http://www.axega112.gal.

