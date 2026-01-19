Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Comarca de Betanzos

El PSOE analiza con el comité de empresa la situación de Losán en Curtis y Vilasantar

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/01/2026 13:36
Los socialistas se reunieron con el comité de empresa de Losán en su sede de A Coruña
Los socialistas se reunieron con el comité de empresa de Losán en su sede de A Coruña
Cedida
El PSdeG-PSOE se reunió en A Coruña con el comité de empresa de Losán para conocer la situación que están atravesando "os traballadores e traballadoras da compañía" en sus sedes de Curtis y Vilasantar.

En este encuentro estuvieron la diputada autonómica Silvia Longueira, el secretario de organización provincial, Diego Fernández, y la diputada en el Congreso por A Coruña Obdulia Taboadela.

Durante la reunión, los representantes sindicales trasladaron la preocupación existente entre la plantilla "pola falta de liquidez da empresa e polos impagos salariais que afectan ao persoal desde o pasado mes de outubro" de 2025.

Curtis protesta Losán

Cientos de personas marchan para exigir el pago de nóminas en Losán

Más información

En este sentido, Silvia Longueira explicó que “os 200 traballadores do Grupo Losán están a atravesar unha situación laboral límitexa que a falla de liquidez de empresa fai que leven sen percibir os seus salarios desde o mes de outubro”.

La diputada explicó que las movilizaciones realizadas "teñen como obxectivo defender os seus dereitos laborais, o cobro das cantidades pendentes e a continuidade da actividade industrial" porque con ellas "están a defender os seus dereitos laborais, o cobro dos salarios que se lles debe e a garantía dun futuro para as fábricas”, añadió Longueira.

La parlamentaria autonómica también indicó que  “trátase dunha loita xusta que está baseada na defensa do traballo digno e da actividade produtiva e do tecido industrial do país”.

Los socialistas trasladaron al comité de empresa su voluntad de colaborar para facilitar soluciones a la situación que están viviendo las familias afectadas. “Queremos servir de ponte para que estas 200 familias atopen a solución que asegure a súa carreira laboral”, concluyó la diputada del PSdeG.

