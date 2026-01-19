El PSOE analiza con el comité de empresa la situación de Losán en Curtis y Vilasantar
El PSdeG-PSOE se reunió en A Coruña con el comité de empresa de Losán para conocer la situación que están atravesando "os traballadores e traballadoras da compañía" en sus sedes de Curtis y Vilasantar.
En este encuentro estuvieron la diputada autonómica Silvia Longueira, el secretario de organización provincial, Diego Fernández, y la diputada en el Congreso por A Coruña Obdulia Taboadela.
Durante la reunión, los representantes sindicales trasladaron la preocupación existente entre la plantilla "pola falta de liquidez da empresa e polos impagos salariais que afectan ao persoal desde o pasado mes de outubro" de 2025.
En este sentido, Silvia Longueira explicó que “os 200 traballadores do Grupo Losán están a atravesar unha situación laboral límite, xa que a falla de liquidez de empresa fai que leven sen percibir os seus salarios desde o mes de outubro”.
La diputada explicó que las movilizaciones realizadas "teñen como obxectivo defender os seus dereitos laborais, o cobro das cantidades pendentes e a continuidade da actividade industrial" porque con ellas "están a defender os seus dereitos laborais, o cobro dos salarios que se lles debe e a garantía dun futuro para as fábricas”, añadió Longueira.
La parlamentaria autonómica también indicó que “trátase dunha loita xusta que está baseada na defensa do traballo digno e da actividade produtiva e do tecido industrial do país”.
Los socialistas trasladaron al comité de empresa su voluntad de colaborar para facilitar soluciones a la situación que están viviendo las familias afectadas. “Queremos servir de ponte para que estas 200 familias atopen a solución que asegure a súa carreira laboral”, concluyó la diputada del PSdeG.