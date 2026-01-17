O que as aldeas á volta de Betanzos aínda agochan da Guerra Civil
Coincidindo co 50 aniversario a morte de Francisco Franco, alumnos do CPI Virxe da Cela de Monfero desenvolveron una iniciativa que consistiu en investigar sobre o terreo a represión e violencia no seu concello e nos da contorna –Vilarmaior, Aranga e Irixoa– durante a Guerra Civil e nos anos seguintes, ata a nomeada Batalla de Pazos, acontecida o 31 de outubro de 1949.
Betanzos estivo entre as comarcas máis castigadas de Galicia. Unha área na que tivo unha presenza destacada a IV Agrupación Guerrilleira Antifranquista ata os últimos meses dos 40. A ela pertencían os mortos na Batalla de Pazos, que non tardou en acadar a categoría de símbolo da resistencia antifascista, aínda que a análise destes estudantes “non se limitou á represión oficial exercida polo réxime”, senón que a investigación “ampliouse tamén á violencia exercida polos propios guerrilleiros e polos ‘escapados' ao monte”, sinala Paula Cadaveira, a mestra encargada de titorizar esta actividade do Virxe da Cela.
Esta mirada ampla permitiu ao alumnado comprender a complexidade dunha etapa marcada polo medo e o silencio, aínda que eles, salvo algunha excepción, só atoparon colaboración por parte dos veciños, que contaron todo o que sabían aos alumnos, que despois eles contrastaron “coa biblografía, coas investigacións publicadas”, explica a mestra, que insiste en que non resultou sinxelo “pois tompouco hai moito” e testemuños de primera xeración, de xente de máis de 90 anos, só tiveron tres, dos que dous morreron antes de coñecer os resultados do traballo, que se darán a coñecer este sábado ás 11.30 horas no Alfonsetti de Betanzos.
“A iniciativa xurdiu da necesidade de traballar a memoria histórica dun xeito práctico e próximo, tendo en conta as características do alumnado e o contexto social no que vive”, comenta Cadaveira.
Os rapaces, que están entre os 15 e os 17 anos de idade, amosaron unha enorme implicación, comenzaron as súas indagacións en setembro recollendo testemuños orais que axiña revelaron unha realidade moito máis complexa do que eles imaxinaban”, engade Cadaveira.“Mesmo descubriron episodios que descoñecían dos seus antergos, que incluso estiveran implicados, que as súas familias nunca lles contaran, e tanto a eles como a min mesma nos sorprendeu moito o movemento que houbera nesta zona” do Partido Xudicial de Betanzos.
Neste sentido, eles tiñan identificadas as fosas de Grandal, en Vilarmaior; de Monfero, onde enterraron as víctimas do 49, e de Vilarraso, en Aranga, “pero polas entrevistas soubemos que existen máis, unhas que se exhumaron e outras que non, sin poder determinar con exactidude que cantidade de corpos poden estar aí”, engade a titora antes de aclarar que, para abordar esta cuestión, contaron coa colaboración de Serxio Castro, arqueólogo destacado da Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica, quen lles explicou como eran os trámites, as excavacións e a exhumación das vítimas, ás que seguen recordando cada día en moitas casas da comarca de Betanzos.
No cemiterio de Bergondo, de onde era oriundo un dos guerrilleiros mortos en 1949, o seu irmá engadiu o seu nome á placa colocada no panteón familiar, xunto a uns versos de Miguel Hernández e o seguinte texto: “Os seus restos descansan en Monfero”.
No acto desta mañá tamén intervirá Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade da Coruña, quen asesorou todo o proxecto de Paula Cadaveira e os alumnos de 4º de ESO.
Unha iniciativa que, mais aló dos contidos históricos e documentais, serviu para fomentar o pensamento crítico, o diálogo interxeracional e a conciencia democrática, que lles aprendeu sobre o valor da memoria, de achegarse á historia con respeto e con cautela, a través dos recordos de quen viviu aquilo sendo neno ou adolescentes, das imaxes e os rexistros conservados durante 90 anos.