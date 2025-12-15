La Xunta limpia siete kilómetros de los ríos Mendo, Mandeo y Xerpe

El Mendo a su paso por A Ponte Nova, en Betanzos Germán Barreiros

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, realiza actuaciones de conservación y mantenimiento en más de siete kilómetros en los ríos Mandeo, Mendo y Xerpe, en los municipios de Betanzos, Paderne y Coirós.

En concreto, las tareas se desarrollarán en un tramo de 3,9 kilómetros del Mandeo a su paso por las parroquias de San Salvador de Colantres, San Xoán de Vilamourel, San Vicente de Armea y Santo André de Obre.

Además, se actuará en más de 2,5 kilómetros en el río Xerpe, en San Xoán de Paderne, Santo André de Obre y San Martiño de Tiobre, y en más de 800 metros del río Mendo a su paso por San Martiño de Brabío, en Betanzos.

En la capital brigantina también se intervendrá en más de 700 metros en los regatos de A Angustia, de O Pasatempo y de Infesta.

Estas actuaciones, que se alargarán durante alrededor de cinco semanas, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial para evitar obstrucciones y se realizarán con la aplicación de motosierras, rozas y otras herramientas manuales, y con el apoyo de maquinaria como un tractor.

Una vez acabadas estas obras, estos tramos quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas, según informó la Xunta.