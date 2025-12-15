Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

La Xunta limpia siete kilómetros de los ríos Mendo, Mandeo y Xerpe

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/12/2025 20:13
El Mendo a su paso por A Ponte Nova, en Betanzos
El Mendo a su paso por A Ponte Nova, en Betanzos
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, realiza actuaciones de conservación y mantenimiento en más de siete kilómetros en los ríos Mandeo, Mendo y Xerpe, en los municipios de Betanzos, Paderne y Coirós

En concreto, las tareas se desarrollarán en un tramo de 3,9 kilómetros del Mandeo a su paso por las parroquias de San Salvador de Colantres, San Xoán de Vilamourel, San Vicente de Armea y Santo André de Obre.

Además, se actuará en más de 2,5 kilómetros en el río Xerpe, en San Xoán de Paderne, Santo André de Obre y San Martiño de Tiobre, y en más de 800 metros del río Mendo a su paso por San Martiño de Brabío, en Betanzos. 

En la capital brigantina también se intervendrá en más de 700 metros en los regatos de A Angustia, de O Pasatempo y de Infesta

Estas actuaciones, que se alargarán durante alrededor de cinco semanas, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial para evitar obstrucciones y se realizarán con la aplicación de motosierras, rozas y otras herramientas manuales, y con el apoyo de maquinaria como un tractor. 

Una vez acabadas estas obras, estos tramos quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas, según informó la Xunta.

Río Mendo

El río Mendo, una asignatura suspensa, que queda pendiente para el segundo trimestre

Más información
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Momento en el que ingresó en los juzgados

El indigente sospechoso de apuñalar a otro en Santa Margarita ingresa en prisión
Abel Peña
Personal municipal de Cambre, en una de sus protestas ante la casa consistorial

Otoño de megáfonos en el área metropolitana
Noelia Díaz
Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña

Los usuarios del tren de A Coruña reciben con dudas el anuncio del billete único del Gobierno estatal
Dani Sánchez
Toma posesion

El coronel Jáudenes jura el cargo de jefe del Estado Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra
Abel Peña