La Xunta tratará de aumentar batidas de jabalí en Betanzos ante la peste porcina

La Xunta procurará incrementar el número de batidas de jabalí en las comarcas de A Limia (Ourense), O Deza (Pontevedra), Terra Chá (Lugo) y Betanzos (A Coruña), las que mayor presencia tienen de explotaciones profesionales de cerdo, como medida preventiva ante la presencia de casos de peste porcina africana en Cataluña.

Lo ha destacado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una comparecencia conjunta con la titular de Medio Rural, María José Gómez, tras reunirse en torno a hora y media con representantes de las organizaciones agrarias (Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego y Asaga).

"Vamos a frenarlo. Es cierto que no somos dioses, pero que tenga confianza la sociedad", ha resaltado Vázquez, quien, además, ha recordado que está declarada la emergencia cinegética en un 80% del territorio gallego (que abarca las mencionadas comarcas), lo que implica que se puede cazar jabalíes todos los días de octubre a febrero, sin número máximo, y tanto machos como hembras y jabatos.

Las comarcas de A Coruña y Betanzos, en emergencia para poder cazar jabalíes Más información

Por su parte, los sindicatos agrarios, como el sector porcino, han alertado de la caída de precios en origen -los que reciben los productores- que supone un bloqueo de parte de las exportaciones, toda vez que Galicia vende mayoritariamente en la Península Ibérica, pero parte de lo que producen en otras comunidades está pendiente de la decisión de países como Japón y México.

España registra sus dos primeros casos de peste porcina africana desde 1994 Más información

En cuanto al jabalí, el responsable de Unións Agrarias, Roberto García, ha avisado del problema "biológico" por la caída del número de licencias de caza (de 100.000 a 30.000, según sus números, en los últimos años), lo que acarrea un censo sin cuantificar que su organización sitúa en más de 100.000, a tenor de las hectáreas afectadas y los accidentes de tráfico.

Plan nacional

Así las cosas, a pesar de batir "récords" el año pasado, con unos 20.000 jabalíes cazados, la "impresión" de los ganaderos es de que "nacen más", lo que lleva a Unións Agrarias a plantear que "todas las comunidades autónomas" adopten un plan de "reducción sustancial" del jabalí.

En esta línea, en su intervención, la conselleira de Medio Rural ha demandado al Gobierno central --la Xunta pide coordinación a los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica-- que haya "unanimidad" en la postura de "control" del jabalí.

En cuanto a las citadas comarcas (A Limia, O Deza, Terra Chá y Betanzos), los ganaderos piden una "intensidad mayor" de las batidas "como medida preventiva", si bien Roberto García se ha mostrado "seguro" de que la peste porcina africana "no va a llegar a Galicia".

La postura ante el eventual avance de la peste porcina africana difiere entre los portavoces de las organizaciones agrarias, de modo que la de Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro, ha indicado que "aún" no está "aquí", por la comunidad gallega, y ha deseado que "ojalá" no ocurra. Mientras, el representante de Asaga, Francisco Bello, ha hecho hincapié en la "necesidad" de la caza por motivos de sanidad y también ha esperado que no llegue la enfermedad a Galicia.

Por su parte, la titular de Medio Ambiente ha tildado de "casi plaga" el avance del jabalí y ha hablado de un "problema de carácter social, económico y medioambiental". Frente a esto, ha sacado pecho por la orden con la que la Xunta declaró la emergencia cinegética, y ha criticado que fue "denunciada por ciertas entidades", pero el Ejecutivo autonómico "ganó" en los tribunales y favoreció dar "seguridad jurídica" a esta decisión.

Mostrando su "agradecimiento público" a los cazadores, Vázquez ha puesto cifras a sus medidas: "casi 92.000 jabalíes" menos en cinco años y este año batiendo "récords". En cuanto a actuaciones novedosas, como las jaulas en ciudades y zonas periurbanas, ha apuntado a 238 capturas. "Pero se ve que no es suficiente", ha apostillado.

En este contexto, ha asegurado que la Xunta aumentará la vigilancia, tratará de incrementar batidas en zonas con más jabalíes y explotaciones, y pide sentarse y "coordinación" a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.

La responsable de Medio Rural ha precisado, en cualquier caso, que los casos detectados son en jabalíes y en Barcelona, sin "ningún caso en el porcino" y que, además, la peste no se transmite a humanos.

Hallados otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina en Barcelona Más información

Por su parte, ha resaltado lo "importantísimo" que es que España "insista en la regionalización", toda vez que, como ha subrayado Unións Agrarias, la crisis se focalizará en la exportación, con países como Japón y México que por ahora han bloqueado la importación de carne de cerdo española. "Hay que negociar, como con China", ha incidido María José Gómez.

Al ministerio le pedirán una conferencia sectorial "específica" y "coordinación", con actuaciones como la revisión "al alza" de precios, dirigida a las indemnizaciones para aquellos casos en que haya que acometer el "vacío sanitario". Los precios actuales datan de 1986 y están "totalmente desfasados", según ha denunciado Roberto García.

García, asimismo, ha reclamado más desinfección de vehículos y también "que actúe" la Agencia de información y control alimentarios (Aica), para evitar que "intermediarios se aprovechen" para lograr un mayor margen comercial. A su juicio es, de hecho, "inmoral e ilegal aprovecharse" de situaciones como esta.

A una pregunta sobre la postura del colectivo ecologista Adega, la conselleira de Medio Ambiente ha instado a "pensar en grande", ha pedido "sensatez" y ha rechazado "bulos", ya que "no es cierto que queden jabalíes en el territorio".