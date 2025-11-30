Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Comarca de Betanzos

Sumar promete negociar una partida para el baipás de Betanzos en los presupuestos estatales de 2026

Europa Press
30/11/2025 19:29
Estación de Betanzos-Infesta
Estación de Betanzos-Infesta
JAVIER ALBORÉS
El diputado de Sumar en el Congreso por la provincia de A Coruña, Manuel Lago, se ha comprometido a demandar, durante la negociación de los presupuestos con el PSOE, la inclusión de inversiones relacionados con las infraestructuras ferroviarias de Ferrol, entre ellas el baipás de Betanzos.

Así lo ha trasladado Lago a los medios de comunicación antes de sumarse a la multitudinaria manifestación convocada por el Foro Cidadán Polo Ferrocarril en Ferrol. Allí, el diputado ha calificado la situación en la comarca de "inadmisible": "Ferrol no es que tenga un mal ferrocarril, es que no lo tiene".

En el marco de la protesta, y tras reunirse con la entidad convocante el día anterior, Lago ha avanzado tres compromisos "inmediatos" asumidos por su grupo político para paliar la "marginación" ferroviaria que, a su juicio, sufre la comarca.

Su voluntad es "incorporar estas demandas" en las cuentas públicas. Lago especificó que, durante la negociación con el Partido Socialista, se exigirá la inclusión de las inversiones más imprescindibles, entre las que nombró específicamente el baipás de Betanzos, clave para mejorar la conexión Ferrol-A Coruña.

Asimismo, ha detallado su pretensión de conseguir una declaración unánime de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, nombradamente los grupos que representan a Galicia, "en defensa de una reivindicación justa".

