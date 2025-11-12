Mi cuenta

Comarca de Betanzos

Betanzos celebra la reunión de la Mesa local de Coordinación frente a la Violencia de Género

Redacción
12/11/2025 18:52
El Concello celebró este miércoles la Mesa Local de Coordinación frente a la Violencia de Género en la que se hizo un análisis de la situación de los casos de violencia de género; la campaña municipal por el 25N; los datos de los puntos violeta de este año así como aspectos de coordinación entre Policía Local y Guardia Civil.

En estos momentos, Betanzos tiene 46 casos activos de violencia de género, lo que representa el 1.64% del total de la provincia. Esos casos implican de 43 víctimas y 46 autores. Del total de víctimas, 33 están en riesgo bajo con orden de protección; y en estos momentos no hay casos catalogados en riesgo alto o extremo. De los 46 casos abiertos, siete de ellos se sucedieron a lo largo de este año 2025.

La alcaldesa, María Barral, explicó que el Concello seguirá reforzando las políticas de apoyo a las mujeres que siguen sufriendo este tipo de violencia con los medios que tiene disponible la administración local y “tendiendo la mano al resto de administraciones para seguir luchando contra esta lacra social”.

Durante la mesa también se dieron a conocer los datos de los puntos violeta que se instalaron en la Feria Medieval y en las fiestas patronales con los que el Concello pretende implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. En total se atendieron 508 personas, de las que el 57% pidieron información sobre recursos y servicios en materia de violencia; otro 32% de las personas que se pasaron por estos puntos participaron en actividades de sensibilización; un 10% se interesó por distinto material de sensibilización y el 1% para comentar algún caso concreto.

La Mesa contó con la presencia, además de la alcaldesa, de la coordinadora de Servicios Sociales; la técnica en Igualdade; representantes de la Policía Local; de la Guardia Civil, la subdelegación del Gobierno; una Magistrada de Juzgado de Betanzos; representantes del CIM de Coirós; y responsables de los centros educativos de Betanzos.

El objetivo de esta mesa de trabajo es la promoción de políticas y actuaciones para la erradicación de la violencia de género con actuaciones para mejorar la detección precoz de casos de violencia de género; optimizar la coordinación de agentes, actuaciones y recursos implicados en la lucha contra la violencia de género; ofrecer una atención y una respuesta ágil a las víctimas de violencia; mejorar la protección a las víctimas de alto riesgo e informar y sensibilizar en la materia.

