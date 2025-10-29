Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

El cementerio de Betanzos abrirá de forma ininterrumpida hasta el 2 de noviembre con motivo del Día de Difuntos

Belén Cebey
Belén Cebey
29/10/2025 11:59
Cementerio de Betanzos
Cementerio municipal de Betanzos
El Ideal Gallego 

El Ayuntamiento de Betanzos informa de que el cementerio municipal permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde este miércoles 29 de octubre, hasta el domingo 2 de noviembre, con el fin de facilitar las visitas de vecinos y familiares con motivo de la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos. El horario de apertura será de 9:30 a 20:00 horas.

En los días previos, el Concello ha llevado a cabo trabajos de acondicionamiento en el camposanto, que ha sido objeto de limpieza y pintado en varias zonas, con el objetivo de mejorar su estado y ofrecer una imagen cuidada en estas fechas de recuerdo y homenaje.

Como es tradición, el Ayuntamiento celebrará este domingo, 2 de noviembre, a las 17:30 horas, su ofrenda de difuntos, en la que se depositará una corona de flores en homenaje a todos los betanceiros y betanceiras fallecidos.

Te puede interesar

niños verdura

Solo un 22% de los niños come verdura en España
Redacción
Tablas de quesos e ibéricos en Makkan Club

Los restaurantes coruñeses se preparan para las cenas de Navidad
Lara Fontela
Tony Espigares, coach y experto en meditación, promueve el equilibrio entre mente y cuerpo a través de la atención plena

¿No duermes bien? Tony Espigares revela la razón: “Dormimos como vivimos. Si el día está lleno de ruido, la noche no sabe apagarse”
Redacción
Fabiola, parte esencial del equipo de A Mundiña

Fabiola Fraga, la sonrisa que refleja el alma humana de A Mundiña
Lara Fontela