El cementerio de Betanzos abrirá de forma ininterrumpida hasta el 2 de noviembre con motivo del Día de Difuntos

Cementerio municipal de Betanzos El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Betanzos informa de que el cementerio municipal permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde este miércoles 29 de octubre, hasta el domingo 2 de noviembre, con el fin de facilitar las visitas de vecinos y familiares con motivo de la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos. El horario de apertura será de 9:30 a 20:00 horas.

En los días previos, el Concello ha llevado a cabo trabajos de acondicionamiento en el camposanto, que ha sido objeto de limpieza y pintado en varias zonas, con el objetivo de mejorar su estado y ofrecer una imagen cuidada en estas fechas de recuerdo y homenaje.

Como es tradición, el Ayuntamiento celebrará este domingo, 2 de noviembre, a las 17:30 horas, su ofrenda de difuntos, en la que se depositará una corona de flores en homenaje a todos los betanceiros y betanceiras fallecidos.