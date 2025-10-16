El personal denuncia el “caos” del nuevo tribunal de instancia de Betanzos: plazas sin cubrir y más carga

Los representantes de los trabajadores, acompañados por la alcaldesa, ayer en el Edificio Archivo Cedida

Una representación del sindicato Alternativas na Xustiza, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, María Barral, compareció en el Edificio-Archivo (Liceo) para denunciar el ‘caos’ del nuevo Tribunal de Instancia de Betanzos.

En su opinión, este cambio, “en sustitución dos xulgados 1, 2, 3 e 4”, no solo no alivió la carga existente sino que empeora la situación día a día: “A reforma xudicial é pouco máis que un lavado de imaxe, xa que non veu acompañado dunha memoria económica, nin dun estudo da pendencia dos antigos xulgados e moito menos coa ampliación do cadro de persoal”, denuncia la AXG.

“Como representantes de cidadáns e traballadores esiximos á Xunta e a Dirección Xeral de Xustiza a cobertura de maneira urxente das prazas vacantes que levan desde o mes de xuño sen cubrir por capricho da Dirección Xeral de Xustiza de Galicia”, y que además “se cubran no menor tempo posible as prazas que debido a diversas circunstancias, se sabe a día de hoxe que van a quedar desertas”, expusieron en un acto al que asistió una decena de compañeros de la sede del antiguo hospital de San Antonio.

En caso de que no se atiendan sus demandas, solicitarán un encuentro con el Gobierno de Betanzos “para artellar unha fronte común, xunto cos traballadores contra decisións arbitrarias da Xunta de Galicia e da Dirección Xeral de Xustiza”.

'Castigo'

De acuerdo con las cifras aportadas por el sindicato, en Betanzos se tramitaron más de 8.000 asuntos anuales y “1.143 execucións”, lo que se traduce en más de trescientas por empleado, una ratio muy por encima de partidos judiciales de tamaño similar, como el madrileño de Pozuelo de Alarcón. Porque en Betanzos son 24 trabajadores y en Pozuelo 36.

Para el sindicato, “o que quedou en evidencia é que a Xunta de Galicia está a utilizar o cambio de denominación para castigar máis, se é posible, ao partido xudicial de Betanzos”.

En este sentido, aseguraron que durante el verano no se cubrieron las plazas vacantes, “deixando ás claras o que busca este novo sistema, que é aforrar diñeiro a conta dos traballadores e cun prexuízo directo sobre profesionais e sobre todo sobre os veciños de Betanzos”.

Los comparecientes denunciaron “unha situación horrenda” al crear una nueva estructura “sin unha memoria económica nin un cadro de personal” y que en su implantación en la capital brigantina “non se tivo en conta a pendencia, é dicir os procedementos vivos que xa existían nos xulgados” de Betanzos.

Así, aseguraron que “por sus cargas de trabajo, debería estar en un modelo distinto”, pues, antes de la entrada en funcionamiento del tribunal de instancia, sus números ya eran mareantes: “546 demandas sen incoar e 4.789 escritos pendentes de tramitar”, a lo que se une que es “o partido xudicial de Galicia, a excepción grandes cidades, con maior entrada de procedementos da comunidade, con 8.239”.

A todos estos datos se suma que lo que antes asumía el decanato, ahora deben repartirlo entre todos, incluido el trabajo derivado de la Prisión de Teixeiro. El centro genera una medida de 40 exhortos diarios –unos 8.000 anuales– que se tramitan íntegramente desde Betanzos. “Non se lles paga más por ir ao centro penitenciario, só uns 54 euros del plus de peligrosidade, e saen tódolos días”, indican.