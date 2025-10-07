Burger Manía llega a Betanzos con cuatro días de sabor, música y diversión

Una persona comiéndose una hamburguesa Archivo El Ideal Gallego

El macroevento gastronómico itinerante Burger Manía, organizado por Discovery Producciones, aterriza en Betanzos este jueves 9 de octubre y se prolongará hasta el domingo 12 de octubre en O Carregal, frente a Eroski. Durante cuatro días, los amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de una auténtica experiencia gourmet al aire libre.

El evento reunirá a food trucks procedentes de toda España, que competirán presentando más de 20 variedades de hamburguesas en un campeonato donde el público será el jurado. Los asistentes podrán degustar las distintas propuestas y votar por sus favoritas. Las hamburguesas más votadas pasarán a la gran final, que culminará con un evento especial lleno de sorpresas.

Cartel promocional de Burguer Manía en Betanzos Cedida

Además, la programación incluirá música en directo, con el concierto de Lorca el viernes 10 de octubre a las 23:00 horas, ofreciendo una velada única para disfrutar de buena comida y entretenimiento. Un plan para todos los públicos

Burger Manía está pensado para que toda la familia pueda disfrutar. Habrá opciones para personas celíacas, así como un menú infantil adaptado para los más pequeños.

Para los amantes del dulce, un food truck especializado en tartas de queso pondrá el broche final a la experiencia gastronómica, con una irresistible variedad de postres.

Más allá de un festival gastronómico, Burger Manía propone un plan familiar completo, con un ambiente animado, actividades y una cuidada selección de hamburguesas gourmet en un entorno cómodo y seguro. Un evento que recorre España

El campeonato ya ha cosechado éxito en lugares como Ribadeo, Ribeira, Ferrol, A Pobra do Caramiñal, Nigrán, Boiro, A Guarda, Ponteareas y Foz, Miño, O Barco de Valdeorras, Cambados y Candás.

Tras su paso por Betanzos, la próxima cita será en Arteixo, del 16 al 19 de octubre.