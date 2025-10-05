Betanzos celebrará la XV edición de la Semana de la Tortilla del 10 al 19 de este mes en 14 establecimientos

La tortilla de Betanzos, célebre por su nivel de cocción, solidificada en el exterior y suelta en el interior - Archivo

Betanzos se prepara para una nueva edición de la Semana de la Tortilla. Será la XV edición de esta fiesta gastronómica que se desarrollará en 14 locales de hostelería entre el 10 y el 19 de octubre. Serán: A Cova do Frade; Adega Lastras; Burger City Café de Segundo; El Arrozal; Cervexería Yocri; Café Bar Capricho; Mesón Avenida; El Plaza; Restaurante Casanova; Bar Galicia; Bar Kutako; Vinoteca Versalles; O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Los locales que participan tendrán un cartel identificativo. Como novedad, el Ayuntamiento también contará con una aplicación móvil “GastroBetanzos” que estará disponible para Android e iOS para que la clientela de los locales inscritos en la XV edición de la Semana de la Tortilla de Betanzos pueda participar de forma activa en este evento.

Al descargar GastroBetanzos en el teléfono se podrá, además de obtener información de la Semana, participar en sorteos y votar por la tortilla preferida. Para ello, los interesados deberán escanear el código QR asignado de forma exclusiva a cada uno de los locales para que quede constancia de que se probó su tortilla. Al realizar el escaneo en cinco de los establecimientos participantes se entrará en el sorteo de cinco experiencias gastronómicas para dos personas en uno de los "Restaurantes de la Biosfera", certificados en el año 2019 con la Marca de Calidad con la colaboración de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, y de cinco lotes de productos de “merchandising” de Coca-Cola.

Además, los usuarios de la APP, cuando completen el escaneo de los cinco códigos QR, podrán votar por la tortilla que les parezca mejor, y así colaborar en la elección del establecimiento ganador de la XV Semana de la Tortilla de Betanzos en la categoría de Premio Popular. También se podrá hacer sellando el díptico informativo en cinco de los 14 locales participantes para entrar en el sorteo.

El precio de la tapa será de 2,5 euros, y el de la tortilla entera de 20 euros. La tortilla se servirá entre las 12:30 h y las 15:00 h por la mañana y entre las 20:00 y las 22:00 h por la tarde, excepto los viernes y los sábados, en los que el horario será de 20:00 a 23:00 h por la tarde, aunque un gran número de establecimientos ampliarán este horario.

Concurso Mejor Tortilla Casera

Por otro lado, dentro de la Semana de la Tortilla también se abre la inscripción para participar en el concurso de mejor tortilla casera. En este caso, los interesados pueden apuntarse del 7 al 15 de este mes en la Oficina de Turismo o en el correo eventos@betanzos.gal