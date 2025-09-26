Así combaten la intolerancia en Betanzos: los libros, su receta contra el odio

Una de las pintadas aparecidas en las calles de BetanzosCedida

Libros contra la intolerancia en Betanzos. Las pintadas homófobas aparecidas en varias calles de la ciudad han sido contestadas con maestría desde BAM Betanzos. Con maestría y con la receta de un antídoto asequible y eficaz, válido para otros males similares: el carnet de la Biblioteca Municipal Castelao. Con él se pueden retirar volúmenes en cualquier sala de la Rede de Galicia y, a través de ellos, alejarse del odio y acercarse al conocimiento; aprender “un montón de cousas”, vivir “outras vidas” y “ao mellor (non sempre funciona) desaparece a homofobia e a ignorancia”, señalan los responsables de BAM.

Además, convencidos de que este tipo de actitudes son “unha das moitas cousas que poden mudar a mellor” en Betanzos y por si alguno sigue encontrando excusas para evitar acercarse, han realizado una selección de diez títulos de todo tipo y con distintos enfoques “que poden a axudar a algún veciño a saír da cova escura na que vive”, si bien animan a los usuarios a ampliar esta relación de obras con sus recomendaciones sobre esta temática, para combatir la intolerancia y conocer la realidad del colectivo LGTBI. Una selección en la que aparecen autores como Carlos Caión, Nee Barros, Douglas Stuart, Jackie Kay, Alana S. Portero o Isa Duque.

Entre las obras señaladas, algunas narran, no sin cierta crudeza y con mucha sensibilidad, experiencias vividas y sentidas, y otras muestran “a dura realidade que ten que enfrontar o colectivo LGBTI”, como ‘As múltiples cores da vida’, en la colección Feminismos de Galaxia.

Además, se han incorporado obras imprescindibles sobre identidad, consentimiento, sexo, derechos y autoconicimiento, e incluso una antología de relatos editada por Xerais.

Itinerarios

Mientras, BAM continúa con las actividades de la Universidade Popular de Betanzos.

Así, el miércoles 1 de octubre, aprovechando la muestra ‘Arquitecturas Añoradas’ que se expone en el Museo das Mariñas, el director de estas instalaciones, Ángel Arcay, acercará a los alumnos hasta El Pasatiempo.

La salida será a las 10.30 desde el centro de la calle Emilio Romay y, una vez allí, “imaxinaremos” los espacios desaparecidos del nivel inferior de la Huerta de Don Juan.

Una semana después será el turno del autor de la muestra, Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, quien estudió minuciosamente O Peirao, un antiguo emplazamiento de marineros y agricultores “que deixou de existir no século XX” pero que los asistentes podrán evocar a través de este tercer y último itinerario de ‘Arquitecturas Añoradas’.

Estas actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Betanzos con la colaboración de la Xunta y la Diputación de A Coruña.