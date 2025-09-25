El Edificio Archivo se ‘reinventa’ 25 años después como sede de la Policía Local de Betanzos

El inmueble, construido en el siglo XVIII, nunca se destinó a los usos para los que había sido ideadoArchivo El ideal Gallego

Entre esta semana y la que viene, la Policía Local de Betanzos se trasladará al Edificio Archivo (Liceo). De esta manera, las instalaciones, construidas en el siglo XVIII para custodiar las colecciones del antiguo del Reino de Galicia sin que nunca se destinase a tal uso, se ‘reinventan’ veinticinco años después de su estreno como uno de los espacios administrativos del Ayuntamiento de Betanzos.

Entonces, se decidió acondicionar algunas estancias del inmueble en respuesta a la escasez de espacios incidiendo en que el cambio supondría “unha mellora no servicio ó cidadán” y en que, en la casa consistorial, en el corazón del casco histórico, continuarían, además de Alcaldía de Betanzos, los departamentos de Cultura e Deportes, Emigración, Servicios e Turismo.

Historia

Hasta su recuperación por parte de la institución municipal, el inmueble se usó como cuartel, escuela, alhóndiga, teatro y sede de sociedades como el Liceo Recreativo de Artesanos de Betanzos, del que hereda el nombre por el que aún se le conoce en As Mariñas. Casi todo menos archivo del Reino de Galicia.

El traslado viene motivado por el inminente comienzo de las obras de la antigua cárcel y actual sede de la Policía Local de Betanzos, que acogerá la nueva oficina de información turística y el Museo del Reino de Galicia. En el Archivo (Liceo), los agentes municipales se ubicarán en el área que ahora ocupan los técnicos de Urbanismo que, una vez realizada la mudanza, compartirán espacio con los de Obras.

Desde el Ayuntamiento de Betanzos indicaron que este cambio será temporal, en tanto se mantiene la idea de que las oficinas policiales se emplacen en la casa sindical de A Ponte Nova. La adecuación de los espacios se completó con la construcción de vestuarios, oficinas de atención, despachos y armero, explica el Gobierno de Barral.