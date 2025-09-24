Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Comarca de Betanzos

Vecinos de Infesta instan a la Xunta a abordar con ellos las alegaciones a las obras de la AC-542

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/09/2025 19:53
Señalización en la carrtera a la alttura de Infesta
Señalización en la carrtera a la altura de Infesta

La Plataforma Veciñal de Infesta acaba de solicitar una entrevista con la delegada territoral de la Xunta en A Coruña para analizar las obras que se contemplan en materia de seguridad vial en la AC-542.

En concreto, instan a la representante autonómica a analizar con ellos "as alegacións ao Plano de Seguridade Vial e Peonil da AC-542". 

Asimismo, denuncian "o nulo respeito á lei das prantacións de eucaliptos na parroquia no que atinxe principalmente ás distancias aos vais e ás casas", advierten desde Infesta.

