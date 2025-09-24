La Universidad Sénior de Betanzos supera todas las marcas y se abre con 180 alumnos en el Alfonsetti

Barral y Hermida abrieron una nueva edición de la Universidad Sénior de la UDC en BetanzosCedida

El Ayuntamiento de Betanzos y la Universidade Sénior da UDC inauguraron una nueva edición del Programa de Formación Universitaria para Maiores de 50. Una iniciativa que se realiza desde hace siete años en la ciudad orientado específicamente "aos adultos maiores de Betanzos", que se desarrollará durante este mes y el de octubre en el Cine Alfonsetti .

En esta ocasión cuentan con 180 alumnos, un récord absoluto para una iniciativa que se inició con apenas 30. “Que se multiplicase por seis di moito dunha actividade que para nós como Goberno local é sumamente importante polo colectivo a quen vai dirixida”, indicó la alcaldesa, María Barral.

En este sentido, la regidora explicó que "ainda que as prazas estaban limitadas a un cento, o Concello de Betanzos, facendo un esforzo, decidiu ampliar ata 180 para que ningúen dos solicitantes se quedara fora", apuntó la mandataria, que acudió a la apertura del curso acompañada por el edil Andrés Hermida.

Allí, en el Alfonsetti, la alcaldesa agradeció el enorme interés de los vecinos por esta Universidade Sénior da UDC, así como el de la propia Universidade da Coruña por impulsar una actividad "que sólo se desenvolve en outros seis concellos da provincia" y “de aí a nosa satisfacción polo éxito acadado e consolidación da actividade”, apostilló Barral.

Hasta octubre se impartirán tres seminarios, con sesiones teóricas y prácticas dirigidas por profesores de la Universidad de A Coruña. En concreto, sobre 'Humanidades e Ciencias Sociais'; 'Ciencias da Terra e Tecnoloxía' y 'Ciencias da Vida e da Saúde'.