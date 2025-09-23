Betanzos rescata espazos añorados: que queda hoxe de San Francisco?
Coincidindo coa exposición no Museo das Mariñas de ‘Arquitecturas Añoradas’ e no marco das actividades da Universidade Popular de Betanzos, desde o Complexo Cultural Vicente de la Fuente organizan visitas a tres deses espazos añorados, mesmo inexistentes: San Francisco, O Peirao y El Pasatiempo.
Así, mañá mércores, desde as 19.00 horas, José Ángel Paz Quintana, de 77 Turismo de Betanzos, achegará aos visitantes ao antigo mosteiro de San Francisco para contar “todas as transformacións, tanto exteriores coma interiores” dun conxunto que, tendo en conta a magnitude da igrexa, estreitamente vinculada a Fernán Pérez de Andrade ‘O Bó’, debeu de ser un dos conventos máis importantes de Galicia. “Imos coñecer o que queda, o que se ve a simple vista e outros elementos que, aínda que pasen desapercibidos, están aí”, indica Paz Quintana.
Así, cando se cumpren trinta anos da saída dos últimos tres frades franciscanos que habitaron o convento, que en setembro de 1995 deixaron o convento con destino a outros da mesma orde, os veciños terán a oportunidade de somerxerse no seu mundo e indagar nas orixes dun espazo que, no seu momento, cando non existía a Rúa dos Cabildos, coas súas hortas e os seus claustros, chegaba ata A Ribeira.
En San Francisco está o sepulcro de Andrade, mecenas da cidade e da orde franciscana por interese propio porque, como incidía o historiador Alfredo Erias, exdirector do Museo das Mariñas: “Andrade necesitaba xustificar o seu poder e, para iso, tiña que unirse coa Igrexa”.
‘O Bó’ escolleu como aliada a Orde Franciscana, que “non lle creaban ningún problema, pois a castidade, a obeciencia e a humildade non crean ningún” e de aí o seu protagonismo na iconografía dos tres templos, a cambio de que lle permitan enterrarse no ábside de San Francisco. “Ese é o precio”, incidía Erias. Un dos símbolos máis representativos desa alianza é o cordón franciscano da figura do seu sepulcro, enriba dun oso e un xabaril, en San Francisco.
Calendario
O mércores 1 de outubro, ás 10.30, será Ángel Arcay quen axudará a irmaxinar os añorados xardíns desaparecidos do Parque del Pasatiempo e unha semana despois, o día 8 ás 19.30, o roteiro aproximarase ata O Peirao, un antigo emprazamento de mariñeiros e campesiños que deixou de existir no século XX. Este espazo é tamén o protagonista da exposición do museo e un dos enclaves estudados por Daniel Lucas Teijeiro Mosquera, que exercerá de guía nunha convocatoria que afondará na relevancia económica dos molles e a súa contorna, e a trascendencia e alcance dos seus habitantes, merecedores do alcuño de ‘Xenoveses de Galicia’.