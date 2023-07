Las respuestas del urólogo Darío Vázquez-Martul ante las preguntas de los lectores

El doctor Darío Vázquez-Martul es especialista en Urología y posee además el título europeo de la especialidad (Board of Urology). Ejerce en la actualidad como urólogo y tutor de residentes del servicio de urología del CHUAC y es cirujano de la unidad de trasplante renal del mismo centro, actividad que compagina como especialista en cirugía robótica, cáncer de próstata y urología oncológica en el grupo māsurología en los hospitales San Rafael y Quirónsalud Coruña.

En esta ocasión ha respondido a las preguntas de los lectores en la iniciativa Tu Especialista Responde dentro de la sección de Salud Ideal de las cabeceras de Editorial La Capital El Ideal Gallego , Diario de Bergantiños , Diario de Ferrol y Diario de Arousa

Tengo infecciones de orina recurrentes cada 2 meses aproximadamente. Tomo todas las precauciones necesarias y llevo mucho tiempo tomando probióticos y arándanos, ¿qué más puedo hacer?



Las infecciones de orina recurrentes en mujeres pueden relacionarse con diversas causas como son los antecedentes de episodios durante la infancia, nuevas parejas sexuales, déficit estrógenico en mujeres post menopáusicas o existencia de prolapsos de órganos pélvicos entre otras.



Ante cuadros repetidos de infección urinaria es importante realizar un urocultivo con el fin de identificar el microorganismo y poder poner un tratamiento antibiótico efectivo con una pauta adecuada. En casos de infecciones urinarias correctamente tratadas y que se repiten es aconsejable realizar una prueba de imagen si sospechamos la existencia de otros factores predisponentes como alteraciones en el tracto urinario o presencia de cálculos.



En cualquier caso, debemos de seguir unas pautas: ingesta hídrica adecuada, eliminar posibles factores de riesgo, inicio de medidas no antimicrobianas (probióticos, terapia hormonal sustitutiva o vacunas dirigidas) y en último lugar plantear una profilaxis antibiótica de forma periódica.

Mi hijo tiene 35 meses acaba de pasar una bronquitis, alguna vez me he fijado que hace un único pis en todo el día más espeso o turbio, lo achaco a q lleva horas sin beber agua se la doy y se le pasa. Estos días de la bronquitis lo he notado todos los días pero es sólo una vez, se lo comenté a su pediatra y mandó análisis de orina y cultivo en 15 días pero estoy muy preocupada, ¿esto puede ser normal?



Las infecciones urinarias son infrecuentes en niños por debajo de 5 años, y son más frecuentes en niñas que en niños. En los casos en donde la sospecha de infección urinaria en niños es alta, debería empezarse un tratamiento antibiótico sin esperar necesariamente al resultado de los cultivos de orina.



En caso de poder obtenerse disponemos también de tests rápidos de orina que nos pueden ayudar a orientar el caso.Debemos de recordar que existen varios síntomas de alarma en niños menores a tres años como fiebre, vómitos, irritabilidad, rechazo de alimento, orina con mal olor o presencia de sangre en orina; estos síntomas suelen ser mantenidos o agravarse mientras no se trate correctamente la infección.



La existencia de orina turbia o blanquecina puede ser un signo que no debemos de confundir con orinas de un color más intenso u oscuro que pueden deberse como muy bien comenta a un bajo aporte hídrico. La mayoría de infecciones mejoran en 24-48 horas tras instaurar un tratamiento antibiótico.



Soy un hombre de 68 años y desde hace un tiempo al presentar ganas de orinar noto que el chorro es más débil y al poco tiempo de terminar vuelvo a tener ganas.



La hiperplasia benigna de próstata es una afección muy prevalente en los varones por encima de 50-60 años -se calcula que hasta un 75% de los varones de 80 años pueden presentar síntomas- y se debe a un crecimiento de la zona central de la glándula prostática.

La próstata está ubicada debajo de la vejiga y su crecimiento puede generar síntomas de obstrucción como son la dificultad miccional (chorro fino, necesidad de prensa abdominal...) o sensación de vaciado incompleto de la vejiga generando la necesidad de volver a orinar al poco tiempo.Existen otras patologías que pueden dar una sintomatología similar como pueden ser las obstrucciones en la uretra o alteraciones en la contractilidad vesical.



Ante esta clínica se recomienda una valoración por el urólogo para filiar el origen real del problema e instaurar el tratamiento más adecuado en cada caso.

¿Cada cuánto tiempo después de los 50 años es recomendable hacer una revisión?



Las revisiones en varones asintomáticos están fundamentalmente enfocadas a controlar los niveles de PSA (del inglés antígeno prostático específico) con el fin de realizar un cribado o screening oportunista del cáncer de próstata, tumor malingo más frecuente en varones (1 de cada 9). Una detección precoz incrementa las posibilidades de una curación completa con tratamiento.



La edad recomendable para el inicio de estos controles son los 50 años y los 45 años en caso de presentar ciertos factores de riesgo como tener familiares directos que hayan padecido cáncer de próstata o los pacientes de origen afroamericano. Esta edad se reduce a los 40 años en varones que tengan más de un familiar directo con cáncer de próstata.



A partir del control de unos valores basales de PSA el urólogo establecerá unas pautas e intervalos de control siendo recomendable hacer un control anual.

De noche voy entre 3 y 4 veces a orinar, ¿es normal?



Tener que despertarse durante la noche repetidas veces con ganas de orinar no es una situación normal y requiere conocer la causa. Debemos de tener presente que la ingesta abundante de líquidos con la cena o antes de acostarse pueden generar este problema que además se ve incrementado con el consumo de alcohol. Determinados fármacos diuréticos para el tratamiento de la hipertensión arterial, por ejemplo, también pueden generar estos trastornos.



Fuera de estas situaciones, en los varones, la causa más frecuente de nocturia (deseo miccional durante el sueño) es la hiperplasia benigna de próstata debido a los síntomas de llenado vesical que puede generar este crecimiento de la glándula prostática al dificultar un correcto vaciado vesical.



En muchas mujeres esta sintomatología se debe a una alteración de la dinámica miccional al presentar una vejiga más activa de lo normal (vejiga hiperactiva) que condiciona tener que orinar con mayor frecuencia.

En los diferentes escenarios presentados se puede conseguir una mejora o desaparición de los síntomas tras la correcta valoración, recomendaciones y tratamiento por un especialista.

¿Qué me recomienda para tener buenas relaciones sexuales, se puede tomar algo natural para mantener la lívido y mejorar las erecciones?



La mejor recomendación para prevenir la disfunción eréctil en el varón es tener unos hábitos de vida cardiosaludables. Los problemas de erección aparecen con el paso de los años e íntimamente relacionados a factores de riesgo cardiovascular: obesidad, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo... ya que éstos contribuyen a obstruir las arterias implicadas en el mecanismo de la erección.



En las situaciones en donde se ha instaurado cierto grado de disfunción eréctil por dicho motivo, además de un cambio de hábitos de vida, existe medicación y otras alternativas con el fin de mejorar las erecciones.

En casos donde hay disminución de líbido es recomendable conocer también los niveles de testosterona en sangre.



En determinadas ocasiones pueden coexistir factores psicógenos o farmacológicos que interfieran y disminuyan la líbido y dificulten las relaciones sexuales, como son las situaciones de estrés o los tratamientos antidepresivos, por ejemplo.



¿Es normal o habitual que después de haber recibido 20 sesiones de radioterapia para el cáncer de próstata se tenga un fuerte cansancio?



La radioterapia es una de las opciones terapéuticas para el cáncer de próstata pero dependiendo de las características y agresividad del mismo en el momento del diagnóstico está indicado añadir un tratamiento hormonal con un efecto de 6 meses a 3 años de duración. Este tratamiento produce una castración farmacológica disminuyendo los niveles de testosterona de forma notoria siendo el cansancio o la debilidad muscular un efecto secundario frecuente. Estos síntomas de fatiga deberían mejorar conforme se recuperan los niveles de testosterona en sangre una vez finalizado el tratamiento.