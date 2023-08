Las respuestas de David Carral, especialista en el servicio de Aparato digestivo, ante las preguntas de los lectores

El doctor David Carral Martínez respondió a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. El facultativo es especialista en el servicio de Aparato digestivo.

Los problemas digestivos son una de las consultas más habituales y las estadísticas señalan que la mitad de los españoles padece o ha padecido algún tipo de patología del sistema digestivo.



El doctor David Carral, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra, es especialista en Aparato digestivo por el Hospital de Navarra. Además, es experto en tratamientos endoscópicos avanzados con especial dedicación a la patología biliopancreática (CPRE y Ecoendoscopia) y a los tratamientos endoscópicos de la obesidad (Balón intragástrico y Gastroplastia Endoscópica).



En la actualidad es responsable del servicio de Aparato Digestivo y de la Unidad de endoscopia del Hospital San Rafael.

A continuación, las respuestas del doctor a las preguntas de los lectores:

Tengo mucho reflujo después de comer, ¿Cómo podría evitarlo?

El reflujo gastroesofágico se define como el paso de contenido desde el estómago al esófago lo que suele provocar síntomas, siendo los más frecuentes: pirosis (sensación de acidez) y regurgitación (sensación de subida de contenido por el esófago).

Puede producirse de forma normal al agacharse o tumbarse con el estómago lleno, sobre todo si la comida ha sido abundante. Si usted nota los síntomas en estas circunstancias le recomiendo comer despacio, masticar bien y no llenarse. Si aún así persisten las molestias, es probable que tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico patológico, por lo que debería consultar para valorar la indicación en su caso de otros consejos higiénico-dietéticos, tratamientos farmacológicos y la necesidad de realizar estudio con gastroscopia.

¿Qué es lo mejor para los que padecemos estreñimiento?

Para tener un ritmo intestinal normal es fundamental una dieta rica en fibra (frutas, verduras, alimentos integrales…), beber agua frecuentemente y realizar ejercicio físico habitual.

Si esto no es suficiente es conveniente consultar para valorar el tipo concreto de estreñimiento y la necesidad de reeducación intestinal, toma de laxantes o realizar estudios complementarios como la colonoscopia.

Me diagnosticaron una úlcera gastroduodenal y recibo tratamiento, creo que eso me está afectando mucho en las piernas. ¿Tiene alguna relación?

Las ulceras gástricas y duodenales crónicas son muy poco frecuentes en la actualidad, pues la mayor parte de ellas están causadas por la presencia de la bacteria Helicobacter Pylori en el estómago, la cual se puede eliminar con tratamiento antibiótico lo que evita que las ulceras persistan. Hay otras causas de úlceras que rara vez precisan mantener tratamiento farmacológico continuo.

En su caso sería importante revisar la causa de la úlcera, su tratamiento actual y la necesidad de continuar con el mismo, pues en ocasiones se producen reacciones adversas medicamentosas como podría ser la que usted describe.

¿Es perjudicial evitar los eructos?

Si evitamos la salida del exceso de gas estomacal pueden producirse molestias. En nuestra cultura no está bien visto en público, pero podemos hacerlo de forma discreta o en privado.

¿Cuándo se puede detectar la intolerancia a la lactosa?

La lactosa es el azúcar presente de forma natural en la leche. Al ir cumpliendo años podemos notar síntomas como flatulencia, dolor abdominal y diarrea tras la ingestión de cantidades que antes no nos producían malestar, esto es a lo que llamamos intolerancia y se debe a que no conseguimos digerir toda la lactosa que hemos ingerido.

Existen test de laboratorio que detectan la existencia de esta dificultad para su absorción, para el diagnóstico es necesario, además de su resultado positivo, el que se produzcan síntomas de este tipo durante la realización del test.

La intolerancia puede ser permanente o transitoria, como la que se puede producir durante un tiempo tras haber pasado una gastroenteritis.

¿Hay algún tratamiento para combatir a las hemorroides y evitar pasar por cirugía?

La congestión de las venas hemorroidales es habitual y puede provocar malestar con dolor o sangrado. En esos casos es importante evitar que las heces sean duras y realizar una higiene suave, para ello es importante evitar el estreñimiento y realizar baños de asiento con agua tibia. Además, existen tratamientos tópicos (pomadas antihemorroidales) y orales.

En caso de que estas medidas bien ejecutadas no sean eficaces, se plantean otros tratamientos entre los que se encuentra la cirugía.

Normalmente tengo muchos gases y las alternativas farmacéuticas no me suelen funcionar ¿Hay algún tratamiento para ello o se trata simplemente de la dieta?

Para evitar la flatulencia es importante no llenarse al comer y hacerlo despacio y masticando bien. Hay que limitar las cantidades de alimentos flatulentos en la dieta.

Si esto no funciona existen tratamientos farmacológicos que pueden ayudar.

¿Las náuseas y vómitos tienen que ver con el aparato digestivo? Suelo presentarlos cuando percibo fuertes olores, aunque sean de comida

La náusea y el vómito son mecanismos de defensa que el aparato digestivo tiene para rechazar lo que no le conviene. En ocasiones se producen por estímulos locales, irritativos u olfatorios a los que algunas personas son más sensibles, lo que puede llegar a ser molesto, como en su caso.

Como muy deprisa y no mastico bien por la ausencia de piezas dentales suficientes. Esto me produce malestar e hinchazón en el vientre ¿Existe algo que me pueda aliviar?

En su caso sería conveniente que intentase comer más despacio seleccionando alimentos de fácil masticación y que limitase las cantidades, sobre todo de los más flatulentos como algunas verduras, frutas y bebidas.

¿Cuándo es el mejor momento para hacer deporte (correr o ir al gimnasio), antes o después de comer (desayunar)? En mi caso, si desayuno se me sube a la garganta, pero sin comer nada aguanto poco haciendo ejercicio.

Si va a realizar ejercicio por la mañana, es conveniente realizar un desayuno temprano (al menos una hora antes del ejercicio) que sea variado en el tipo de alimentos y no muy abundante.