La psicóloga Alba Martínez Álvarez responderá a las preguntas en Tu Especialista Responde

La psicóloga Alba Martínez Álvarez será la siguiente profesional de Tu Especialista Responde. Estudió Psicología General Sanitaria y posteriormente un Máster en Psicoterapia con EMDR.



Desde adolescente Alba Martínez tenía claro que quería dedicarse a la rama clínica de la Psicología. Cuando descubrió la Psicoterapia con EMDR, hace ya más de 5 años, tuvo todavía más claro la forma en la que quería mirar al paciente. Se trata de una terapia que goza de evidencia para una amplia gama de problemas que tratan en el centro de psicología, como pueden ser los problemas relacionados con la ansiedad y ataques de pánico, depresión, trastornos alimentarios, trastornos psicosomáticos, o disociación, entre otros. Aunque no es el único enfoque con el que trabaja, Alba considera que es una forma muy bonita y compasiva de entender al paciente.



En la actualidad, todavía existen muchas personas y profesionales que creen que hacer terapia es simplemente contra los problemas o desahogarse. Para Alba hacer terapia es un arte: “En esta destreza considero fundamental mantener una perspectiva integradora, curiosa y creativa. A mis pacientes les explico que en consulta no hay nada normativo: usamos cojines y mantas si lo necesitamos, canciones, texturas.. y si es necesario hasta nos descalzamos y nos ''enraizamos'' al aquí y ahora. Me gusta ser directa porque creo que el riesgo es cero, si la terapia avanza es estupendo, y si notamos que no avanzamos revisamos lo que está pasando. Me gusta mucho el trabajo con el cuerpo y detesto etiquetar. Mi forma de trabajar no está centrada en el síntoma, sino en buscar su función y la base del malestar. Desde la terapia EMDR se trabaja mucho esta mirada de lo no-visible, ayudar al paciente a que vea y entienda sus esquemas es fundamental para que el proceso terapéutico avance”.



Apuesta por la salud



