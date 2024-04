elPulpo y la Fundación Diego González Rivas lanzan una colección de moda solidaria

“Un viaje contra el cáncer y el dolor”. Con esta idea por bandera, el cirujano gallego Diego González Rivas lucha contra el cáncer de pulmón y el dolor en hospitales del mundo entero con su revolucionaria técnica y su Fundación. Se trata de un proyecto con mucho corazón y significado al que elPulpo se ha sumado, no sólo porque comparten valores y origen, sino por el firme compromiso de la marca gallega en acciones de ámbito social.

La colección “Hand to hand”, diseñada conjuntamente por la Fundación Diego González Rivas y elPulpo, es 100% benéfica y busca contribuir a la lucha contra el cáncer de pulmón y otras patologías en hospitales a lo largo de todo el mundo. Su objetivo es llevar tecnologías pioneras a lugares en los que no son accesibles y operar a personas de cualquier país y con pocos recursos que, de otra manera, no gozarían de esta oportunidad.

Su revolucionaria técnica permite operar la cavidad torácica practicando un pequeño orificio intercostal, a veces inclusión con anestesia local, y facilita a los pacientes la vuelta a casa y a la vida normal a las cuarenta y ocho horas.

Todas las prendas de la colección están hechas en algodón orgánico 100%, incluyendo prendas esenciales y unisex como camiseta, sudadera, bolsa de tela y pulseras. Los beneficios obtenidos con la venta de esta colección de edición limitada irán destinados en su totalidad a apoyar y financiar el proyecto del Doctor Diego.

El logo de la Fundación es el hilo conductor de toda la colección a través de las diferentes propuestas, siempre acompañados de los claims del proyecto: “hand to hand with elPulpo” e “Imposible es nada”; unos lemas que buscan capturar la esencia y los objetivos del proyecto, comunicando sus valores y aspiraciones de manera memorable.



Se trata de la primera colección conjunta desarrollada por elPulpo con la Fundación Diego González Rivas y estará a la venta en la web de elPulpo, en su tienda de la calle Notariado, en A Coruña, y en sus dos flagship stores de Madrid (Hortaleza 116 y Hermosilla 21).