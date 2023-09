Vicco, emocionada de que la selección femenina utilice "Nochentera" en sus celebraciones

"Volare" de Domenico Modugno quedó tercera en el festival de Eurovisión, pero pocos se acuerdan del tema que ganó aquel 1958 y, salvando las distancias, algo similar ha ocurrido con "Nochentera", de la barcelonesa Vicco, que pese a no ser seleccionada ni siquiera para el festival, ha convertido esta canción pegadiza en un fenómeno viral y en himno de todas las fiestas del verano.

Las cifras lo dejan claro: más de 91 millones de reproducciones en Spotify avalan el tema que Victoria Riba (Tiana, 1995) -nombre oficial de Vicco- llevó al Benidorm Fest para representar a España, y que quedó por detrás del "Ea Ea" de Blanca Paloma (7,9 millones de reproducciones) y "Quiero Arder" de Agoney (2,5 millones).

Un éxito ratificado por el intenso verano que ha vivido la cantante con una agenda de conciertos que le ha llevado por toda España y que esta madrugada ha desembarcado en el Escenario Mediterránemente Estrella Damm, dentro del programa de las fiestas de la Mercè, ante varios miles de personas.

Poco después de bajar del escenario, pasadas las tres de la madrugada, la cantante explicaba a EFE TV que lleva desde marzo como en una nube por la popularidad de una canción que una vez que se escucha es casi imposible quitársela de la cabeza.

"El Benidorm Fest no fue una competición a la que me presentara como si tuviera que ganar. Me apetecía que la gente me conociera, que conociera mi música, quién es Vicco... Fue un momento muy interesante, tenía todo el proyecto pensado. Vamos a probar a presentarnos, había varias posibilidades y al final fuimos con 'Nochentera", ha explicado la cantante.

"Fue un camino de disfrutar, de aprender mucho, de compartir, quedé contenta con lo que hice y luego que el azar hiciera su trabajo", resume sobre su fulgurante salto a la fama.

Pero, ¿por qué 'Nochentera" ha supuesto tal 'pelotazo'? Ni la misma cantante se lo explica.

"Es una pregunta complicada, no tengo la respuesta, pero sí que es una canción divertida, en la que la armonía te invita a ponerte de buen humor, que revive los sonidos de los ochenta, pero a la vez es actual, toca mucha gama de edades y generaciones y eso es lo que hace que la canción llegue a todo el mundo", intenta concretar.

De hecho, uno de los colectivos que han hecho suya "Nochentera" ha sido la selección femenina de fútbol, que la ha utilizado en sus celebraciones.

"Para mí es un auténtico honor y más en ese momento histórico que se logró, la gente me mandaba vídeos de que sonaba en los estadios de fútbol. Todo muy loco. Pero me emociona porque al final es una canción que invita a celebrar y a compartir con tu gente y es genial que la usen para eso".

Vicco reconoce que ella misma se ha dado cuenta de lo complicado que ha sido "huir" de 'Nochentera' este verano.

"Estaba en Canarias para un show y recogiendo las maletas, se me ponen un padre y una hija al lado, y se ponen a cantarla, sin darse cuenta de que yo estaba allí, y casi me fui corriendo, un poco con vergüenza, pero por otro lado pensando: que guay que la gente, sin saber que estaba ahí mismo la cante", recuerda la artista como anécdota de este fenómeno hecho canción.

Vicco ha tenido un verano "llenísimo", con una gira con más de cincuenta 'shows'.

"Ha sido muy bueno, porque el directo es lo que más verde llevaba, por decirlo de alguna manera, y está muy bien ver cómo la gente cada vez conoce más las canciones, y coges confianza, te haces con el escenario, tener la vibración de la gente, y que a ellos les llegue la mía, es un momento muy guay de conexión con el fan", señala sobre la experiencia.

En cuanto a su futuro inmediato, la artista ha adelantado que tiene ganas de sacar "toda la artillería", con muchas colaboraciones interesantes (como la versión que ha realizado junto a la argentina Lali) y muchos proyectos "para no parar" en para los próximos meses.

Por cierto, el tema que ganó en el festival de Eurovisión en 1958 en el que "Volare" -la canción realmente se llama "Nel blu dipinto di blu"- (52, millones de reproducciones) se tuvo que conformar con el bronce, fue "Dors, mon amour", de Andrè Claveu (339.828 reproducciones).