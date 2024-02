Sira Rego subraya la necesidad de poner límites al acceso de los menores a internet

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, destacó la importancia de regular y poner límites en el acceso de los menores a internet. Así lo dijo en su intervención en la presentación de la ‘Declaración para proteger a niños y adolescentes en el ámbito digital’ que se celebró ayer en el Congreso, y en el que pidió la implicación de familias, organizaciones sociales, escuelas e instituciones en la protección de los menores.



“Que no nos asuste hablar de los límites y confrontarlos con la exigencia de que se garanticen los derechos de la infancia y las oportunidades que nos da el entorno digital si es seguro”, reclamó Rego, que reconoció que el debate “asusta” porque “abre en canal muchos elementos que son contradictorios”.



Rego recogió las propuestas de las organizaciones que plantearon un pacto de Estado en defensa de los derechos de los menores en el ámbito digital y dijo que formarán parte del trabajo que haga el grupo de expertos creado por el Ministerio. Cree la ministra que no solo hay que legislar, sino también ofrecer alternativas a los niños para que cuenten con más espacios en las ciudades para poder jugar y ejercer su derecho al ocio.



En las jornadas participó también la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, que lamentó que seguramente esta generación sea la más dañada “porque se les ha sumergido en la barra libre de acceso a internet”.

Impacto de las pantallas



“A un bebé no se le da alcohol o tabaco, pero sí les damos la tablet para que no molesten en el coche o en el restaurante”. “Las familias no son conscientes del impacto que esto supone”, advirtió España. Y es que –explicó– ya hay indicios de que el impacto en cuanto a horas de uso de pantallas, al margen de los contenidos inadecuados, está dañando seriamente los cerebros de los menores, que no terminan de madurar hasta los 25 años.



Por eso, afirmó que “educar, muchas veces es prohibir” porque hay contenidos que no son adecuados para los menores, si bien reconoció que nunca como ahora fue tan difícil educar y las familias necesitan apoyo, una ley integral y concienciación por parte de los partidos políticos. Así, confió en que la ley tenga el apoyo de todo el arco parlamentario. “No concibo que nadie se pueda poner en contra de este clamor de todas las familias”.



La fiscal adscrita al Fiscal de Sala de Menores de la Fiscalía General del Estado, Rosa María Henar Hernando, reconoció la preocupación de la Fiscalía por la evolución criminológica de los menores. “Cuando hablamos de nativos digitales hablamos de personas que saben cómo manejar una herramienta digital, pero no saben manejar el contenido que la herramienta comporta”, alertó la fiscal.



“Piensen en todos los delitos que estábamos acostumbrados a que se practicaran en el espacio físico. Ahora se utiliza el espacio virtual, más cómodo, donde creen que es más difícil ser descubiertos, pero sobre todo se está agrandando el daño hacia la víctima”, denunció y reclamó implicación de los menores porque “si comprenden el por qué de los controles van a ser capaces de interiorizar los riesgos que justifican los límites”.

Ir más allá

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, celebró que se esté trabajando en la elaboración de un plan integral de protección a los menores en el ámbito digital, pero advirtió de que con prohibir el acceso a contenidos pornográficos “no acabamos con el problema”.

Armengol valoró la puesta en marcha de herramientas pioneras, como un sistema de verificación de edad que límite el acceso de los menores a contenidos inadecuados en internet, y apostó por un pacto de Estado que recoja las necesidades, articule mecanismos de respuesta y sea apoyado por la industria y las asociaciones que trabajan para la infancia.