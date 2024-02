Ribera dice que llevar agua en barcos a Cataluña “no es la solución ideal”

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que llevar agua hasta Cataluña en barcos no es “sostenible en el tiempo, no es la solución ideal” y apostó por una estimación realista de la evolución de la sequía, que no tiene visos de ser un episodio puntual.



Así lo manifestó la ministra ayer en una entrevista en RNE, en la que volvió a incidir en la importancia de invertir en desalación, reutilización y mejora de las infraestructuras, además de evitar fugas en la red y ajustar el consumo a la oferta real.

Propuestas para Andalucía



En relación a la sequía que también afecta a Andalucía, Ribera ha manifestado su intención de hablar con su presidente, Juanma Moreno Bonilla, en las próximas semanas para perfilar propuestas definitivas respecto a la escasez de agua, aunque ha subrayado que la falta del recurso en dicha comunidad es una situación distinta.



Mientras que en Barcelona y en el área metropolitana la demanda de agua está muy concentrada, en Andalucía hay distintos puntos a los que prestar atención, por tanto hay que ver cuáles son las alternativas y “obviamente una de ellas puede ser algo parecido a esto”, manifestó Ribera.

Con respecto a la petición de la Junta para acelerar las inversiones en infraestructuras hídricas en zonas de la Axarquía (Málaga) y en el Bajo Almanzora (Almería), Ribera señaló que estos dos proyectos son competencia de la Junta en la medida que son demarcaciones de las cuencas mediterráneas de Andalucía.



“Son dos instalaciones declaradas de interés general y por tanto hay que ver cómo se acelera su puesta en marcha, ha asegurado para incidir que en principio “la prioridad inmediata” para este verano son los usuarios se agua de boca, las zonas urbanas.



Asimismo, la ministra lamentó “con cierta tristeza” la planificación años atrás de una desaladora para reforzar el abastecimiento de agua de Málaga, un proyecto que fue descartado en el año 2012, cuando se decidió frenar todo el programa de desalación y que “ahora hubiera venido muy bien”.

Ayuda sin inclinaciones políticas



Con respecto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que señalaba que los gobiernos catalanes “no han hecho las inversiones necesarias, porque han estado enredados en el procés”, la vicepresidente tercera calificó de “extremadamente provocadoras” dichas explicaciones y pidió ayudar a la gente de Barcelona, independientemente de sus inclinaciones políticas.



“Cualquiera que pueda observar la realidad de lejos sabe que de lo que estamos hablando es de agua, no de procés”, enfatizó la ministra para la Transición Ecológica, quien solicitó “encapsular” a aquellas personas que ejercen responsabilidad institucional de forma irresponsable y tóxica para la convivencia.