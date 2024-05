El "rey de los paparazzi" denuncia que Gérard Depardieu le pegó y le tiró al suelo

El famoso fotógrafo de Roma Rino Barillari denunció este martes que el actor francés Gérard Depardieu le agredió con varios puñetazos y le tiró al suelo cuando intentó hacerle algunas fotos mientras se encontraba en compañía de una mujer y otras dos personas en una terraza de un conocido restaurante de la Via Veneto de la capital italiana.



Barillari, que tiene 79 años y es conocido como "el rey de los paparazzi", apodo que le puso el director de cine Federico Fellini, tuvo que acudir a urgencias por las heridas y anunció que presentará denuncia a la Policía, según relató a algunos medios.



"Lo había interceptado en Via Veneto junto con una mujer, me acerqué para tomar algunas fotos, ¿qué otra cosa podría haber hecho? cuando ella corrió hacia mí como una furia", explicó Barillari que se acercó al famoso Harrys's Bar de la calle conocida por la 'Dolce Vita'.



La mujer, según relata el fotógrafo, le propinó varias patadas para que se alejara y desistiera, pero después llegó el actor que le arrojó un poco de hielo y luego le pegó tres puñetazos en la cara, tirándolo al suelo.

El fotógrafo fue asistido por el dueño del lugar, Piero Lepore, que fue el primero en pedir ayuda.



"Me duele la cabeza, ya no tengo 15 años, tengo 79. Cuando los fotografié en la mesa, obviamente sin que me vieran, no imaginé cómo terminaría todo", agregó.



No es la primera vez que Barillari, el fotógrafo que plasmó el periodo de la' Dolce Vita' en los años 60, acaba en el hospital.



En el balance de sus más de seis décadas de carrera incluye 200 veces en urgencias, 11 costillas rotas, 1 puñalada y 76 cámaras destrozadas.



Gérard Depardieu se suma a su lista de "encontronazos", que también ha tenido con Frank Sinatra, Mickey Rourke, Bruce Willis, Marlon Brando o Charles Aznavour casi siempre en los restaurantes y hoteles de Via Veneto.