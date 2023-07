El PP dice apoyar al colectivo Lgtbi+ y reconocer la violencia de género

El candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayó el apoyo y defensa de su partido al colectivo Lgtbi+, al que prometió una nueva ley que reconozca sus derechos y expresó su reconocimiento de la violencia de género.



“Si a Vox no le gusta será su problema”, manifestó Núñez Feijóo en una entrevista en Telecinco. El líder de los populares aseguró que en caso de ocupar la Presidencia la próxima legislatura, derogaría la ley trans para hacer “otra ley para el reconocimiento de los derechos humanos del colectivo”.



Feijóo argumentó que en el Comité Ejecutivo del PP hay personas que defienden “los derechos sociales y que varios de sus representantes se manifestaron este sábado en la Marcha del Orgullo. “Si a los señores de Vox no le gusta será su problema, pero nosotros vamos a defender los derechos de ese colectivo y no tenemos ningún inconveniente”, apostilló. Respecto a la colocación de la bandera arco iris en las sedes de los ayuntamientos, dijo que hay “determinadas ordenanzas” que dicen que no se pueden poner banderas ni pancartas, nada excepto las banderas oficiales, como en el caso de Madrid.

Línea roja



Preguntado sobre cómo gestionaría la violencia de género, que acumula en lo que va de año 27 mujeres asesinadas, en caso de tener que gobernar con Vox, un partido que niega tal concepto, aseguró que esta es “una línea roja” que el PP no va a aceptar porque la “violencia machista es un hecho incuestionable”.



A ese respecto, sacó pecho por las políticas del PP en esta materia, y señaló que lo último que hicieron los populares en el Gobierno en ese ámbito fue el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el año 2016-2017 “donde estaban todos salvo Podemos”. Núñez Feijóo, que recordó, además, que el reconocimiento de los niños huérfanos como víctimas de violencia machista “lleva el nombre del PP”.



Por ello, incidió en que el PP “siempre” que estuvo en el Gobierno implantó políticas de Igualdad.



Por su parte, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, aseguró ayer, antes de participar en un coloquio, que “no va a haber ni un paso atrás, en ningún lugar de España, en los derechos civiles ganados y adquiridos” en las últimas décadas, preguntado por la ausencia de referencias a la violencia machista en el pacto de entre el PP y Vox en Extremadura.



Asimismo, Sémper expresó su rechazo a los “discursos machistas y a los machistas”, así como a “las políticas que pretenden la regresión y llevar a una España en blanco y negro”.



“España tiene un futuro extraordinario y nosotros queremos ser impulsores del futuro extraordinario. ”, concluyó.