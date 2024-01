El panda de China que pasa de macho a hembra a los cuatro años

El panda gigante He Ye, uno de los más famosos de la Base de Investigación de Cría de Pandas de Chengdu (centro de China), ha resultado ser hembra y no macho, como se pensaba desde que nació en 2020.



La noticia se conoció esta semana y ha atraído la atención de millones de internautas chinos, aunque no es la primera vez que ocurre debido a que determinar el sexo de esta raza ha resultado hasta ahora una tarea compleja.



En un vídeo publicado por la Base en la red Weibo -similar a X, censurada en China-, uno de sus criadores explicó que cuando He Ye nació, mostraba características masculinas como la personalidad, estatura alta y la forma en que orinaba, “lo que convenció a todos de que era un chico”.



Sin embargo, a medida que crecía dejó de desarrollar características masculinas, por lo que la institución pidió a un experto que tomara muestras biológicas del animal, lo que confirmó que es hembra, contó su criador, también a cargo de la hermana mayor de He Ye, llamada He Hua y cariñosamente 'Hua Hua'.



La etiqueta “He Ye no es un hermano pequeño sino una hermana pequeña” se volvió viral el miércoles en las redes chinas tras conocerse la noticia, con unos 200 millones de visionados y comentarios en los que los internautas se alegraban de que las hermanas puedan seguir viviendo juntas, ya que si hubieran sido macho y hembra habrían sido separados eventualmente.



Aunque la noticia ha supuesto una sorpresa, no es la primera vez que un panda resulta ser del sexo opuesto al que se creía cuando nació: el propio padre de He Ye y He Hua, nacido en el zoo estadounidense de Atlanta en 2006, fue identificado inicialmente como hembra, algo que también sucedió con los hermanos Pu Pu y Fa Fa, nacidos en 2014 en Chengdu.



El género de los pandas recién nacidos es, por lo general, difícil de determinar debido a que no muestran características sexuales secundarias y a que sus genitales quedan parcialmente ocultos, aunque en los últimos tiempos se han desarrollado técnicas -tanto de examen físico como de análisis molecular- para conocer esta información de manera más fiable.