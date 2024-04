Operación Triunfo entusiasma a un abarrotado Bizkaia Arena en el inicio de su gira

Los 16 jóvenes concursantes de la última edición de Operación Triunfo han arrancado en el Bizkaia Arena de BEC, en Barakaldo, la gira OT23 ante un entusiasmado público que ha abarrotado el recinto y disfrutado del espectáculo musical.



Los 14.000 seguidores del concurso que agotaron las entradas puestas a la venta han arropado a los chicos y chicas de OT 2023 durante las dos horas y media de concierto en las que se han escuchado 40 temas interpretados en grupo, a dúo o en solitario.



Apoyados por un gran despliegue de luces, sonido y pantallas de vídeo, y acompañados por una banda de músicos y un grupo de baile, los “triunfitos” han brindado una actuación que ha dejado satisfecho a un público incansable que no ha parado de cantar, bailar y saltar.



El repertorio de la noche ha contado con algunos de los temas que más impacto tuvieron en las galas del concurso, como el “Unholy”, de Sam Smith y Kim Petras, en las voces y actuación de Juanjo, Álvaro y Bea; el “I kissed a girl” con Chiara y Violeta, o “Corazón hambriento”, con Naiara y Lucas.



Puntuales se han apagado las luces del pabellón y se han encendido los móviles en la pista y las gradas para recibir en el escenario a los 16 concursantes que han comenzado el concierto con “Libertad”, coreada por un público ansioso de pasarlo bien y disfrutar de la velada.



Se han ido sucediendo los temas y cada actuación de los concursantes de OT era recibida con gritos por un entusiasta público que ha cantado a pleno pulmón todas y cada una de las canciones para convertir, de esta manera, el Bizkaia Arena en un gigantesco karaoke.



La ganadora del concurso, la zaragozana Naiara, ha sido una de lasprotagonistas de la noche de estreno de la gira, al ser la única queha interpretado dos temas en solitario, “Let’s get loud” y el clásicode Mocedades “Tómame o déjame”, a los que ha sumado otros tres a dúo.



También han tenido un peso considerable en el concierto Ruslana,tercera clasificada en el concurso con temas como “Slomo", Bea, Juanjo y Martin, pero todos y cada uno de los 16 participantes en laduodécima edición del concurso han tenido su momento para lucirse enel escenario del Bizkaia Arena.



Martin ha interpretado “Alors on danse”, de Stromae, con barra de“pool dance” incluida, ha mostrado complicidad con Chiara para cantar, en euskera y catalán, “Escriurem”, al igual que con Ruslana, con quien ha brindado una cálida y coreada versión de “Inmortal”, de La Oreja de Van Gogh.



Muy celebradas también la versión de “Para no verte más”, con Álvaro y Naiara; “God only knows “, con Martin y Juanjo, quien en solitario ha cantado “El patio” y ha repetido en el escenario con Paul Thin y su versión de “La vida moderna”, y con Salma para ofrecer una particular versión de “A tu vera”.



“Sweet Caroline”, con los 16 concursantes en el escenario y todo el pabellón cantando el estribillo, al igual que en el eurovisivo “Dime”, de Beth; “La canción más hermosa del mundo”, en la voz de Omar; y “One way or another" de Blondie, a cargo de Lucas, han sido otros temas destacados.



Para el final de fiesta, han quedado el “Let’s get loud” de Naiara y el himno de esta edición “Historias por contar” y, como despedida, la famosa “Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, colaboración del canarioQuevedo y el argentino Bizarrap con la que 14.000 gargantas hancantado eso de “quédate”.



La próxima cita de los concursantes de OT 2023 con sus fans será el 18 de mayo en Fuengirola y después, sus voces llegarán a Murcia (24 de mayo), Barcelona (1 y 2 de junio), Sevilla (13 de junio), Granada (15 de junio), Zaragoza (21 de junio), Madrid (27 y 28 de junio), El Puerto de Santa María (6 de julio) y Valencia (13 de julio).