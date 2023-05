Un jurado absuelve a Ed Sheeran por la acusación de plagio a Marvin Gaye

Un jurado de Nueva York absolvió este jueves al cantante británico Ed Sheeran por la acusación de plagio parcial en una canción del tema "Let´s get it on", tras dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan, informan medios locales.

Al pronunciarse el veredicto del jurado, Ed Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados, que consiguieron convencer a los siete miembros del jurado de que los acordes de "Thinking out loud" de 2014 y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia.