Francesco Arcuri acusa a Juana Rivas de intentar "sustraer de nuevo" a su hijo menor

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, ha acusado a la madre de sus dos hijos de intentar "sustraer de nuevo" al menor de ellos, y ha dicho -a través de sus abogados- que la única autoridad judicial competente para decidir sobre la custodia del niño es la Corte de Apelaciones de Cagliari (Italia).

Estas declaraciones se producen después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada haya decidido no aceptar el caso sobre el hijo menor de la vecina de Maracena, aunque esta decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver con su padre a Italia y puede quedarse en España con su madre.

Los abogados de Arcuri consideran que, pese a lo decretado "repetidamente" por los órganos judiciales italianos, la madre "intenta de nuevo sustraer" al hijo menor, y han recordado que la "custodia exclusiva" del niño recae sobre el progenitor.

Añaden que Juana Rivas está condenada en firme por un delito de sustracción de menores, actualmente en indulto parcial concedido por el Gobierno de España.

En este sentido, creen que lo "más lamentable" no es el daño que se pueda estar ocasionando ella a sí misma, sino el "ya infligido a sus hijos" y el que "de manera cíclica sigue provocando al menor en cuanto tiene la oportunidad".

Con su comunicado, los letrados pretenden contribuir a "eliminar las dudas generadas" por discusiones que califican de "innecesarias" y redirigiendo la atención hacia un plano informativo que, a su juicio, está "basado en hechos y sus pruebas" y no en "repetidas manifestaciones" que consideran buscan "instalar un relato".

De este modo, muestran la "total repulsa" de Francesco Arcuri respecto a las acusaciones de maltrato efectuadas por Juana Rivas desde 2017 mediante "decenas de denuncias" en España e Italia.

Además, acusan a la madre de tener una conducta "manipuladora" en perjuicio de sus hijos y que ha quedado "ampliamente documentada" en los dos peritajes practicados por el Tribunal Civil de Cagliari y, posteriormente, "confirmados de forma contundente" por la Corte de Apelaciones de Cagliari.

Añaden que la propia Corte ha decretado que "no hay absolutamente nada nuevo" en el comportamiento de Juana Rivas, a resultas del traslado por parte de su representación jurídica en Italia de la última denuncia formulada en España.

Los letrados recuerdan que, en hasta dos ocasiones, la Corte de Apelaciones de Cagliari ha emitido sendas órdenes en las que "siempre" ha ordenado el retorno del menor bajo la custodia de su padre, situación actualmente suspendida provisionalmente por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada en funciones de guardia el pasado 7 de enero.

Al respecto, recalcan que solo existe una autoridad judicial "competente" para decidir sobre la custodia del niño, que es la Corte de Apelaciones de Cagliari y niegan que exista un "conflicto de jurisdicción".

Además, consideran que, "de manera insólita", la defensa de Juana Rivas está siguiendo una estrategia para "desestabilizar el proceso" con la presunta intención "desesperada" de buscar un órgano que le pueda ser "más favorable".

Plantean, añaden, cuestiones que "ya han sido reiteradamente superadas, analizadas y desestimadas" en los procedimientos regulares en curso, con el "simple afán" de ganar la "batalla mediática".

Los abogados de Francesco Arcuri muestran fianlmente su "máximo respeto y solidaridad" hacia la magistratura española, que "admite acertadamente" la competencia de la autoridad judicial italiana, cuyo trabajo "exhaustivo" reconocen para analizar "cada detalle de la situación".