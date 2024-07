Ibai Llanos: "En cinco años me veo mucho más fuera del foco"

Con más de 15 millones de seguidores en redes como Instagram, Twitter o Twitch, Ibai Llanos es el ‘rey Midas’ de internet. Diez años después de su primer directo el 'streamer' habla con EFE sobre su carrera, el estado actual de las redes sociales y su futuro como creador de contenidos, entre otros asuntos.

Ibai, ¿Cómo te encuentras?

Bueno, personalmente muy bien porque estoy ahora muy enfocado en hacer ejercicio, cuidarme a mí mismo y demás, entonces te sientes bien. Y bueno profesionalmente también. Ahora para mí viene uno de los momentos más importantes del año (su evento, La Velada del Año en su cuarta edición), además estamos en verano, que también se agradece un poco porque se nota que la gente por lo general hace menos cosas y estás un poquito más liberado, así que muy bien.

¿Cómo es trabajar en esta casa con otros creadores de contenido?

Ahora mismo ya no vivo con ningún creador de contenido, pero sí que al final estoy muy vinculado con muchos amigos que vienen y hacemos directos. Sobre todo reutilizo la zona del garaje y he montado un pequeño 'setup' para poder comentar los partidos y para poder hacer directos cuando somos más personas, porque ahora esto sí que es mi casa, mi casa de verdad. Ya no estoy alquilado cuando hacía las locuras de estar viviendo con tres, cuatro amigos. Al final está todo vinculado. Tengo amigos creadores de contenido y todos nos dedicamos a lo mismo, así que ahí estamos.

Te estás poniendo a tope con el ejercicio. Te estamos viendo en todos los vídeos que vas subiendo en redes. ¿Cómo lo estás llevando?

Muy bien. Cuando haces un déficit calórico al principio cuesta porque te tienes que quitar muchos hábitos que tenías antes o sobre todo seguirlo todos los días. No vale esto de cuatro días sí y tres no, no acaba compensando, pero luego al final del día te sientes muy bien cuando sientes que has hecho bien las cosas, has entrenado, has comido lo que lo que tocaba. Yo creo que a la larga te sientes bien, y bueno, me gustaría también ser en parte un ejemplo para mucha gente, por suerte ya muchos me han escrito y me han dicho: "Ibai gracias a ti lo empecé y he perdido 30 kg", y les digo, "pues mira ya lo has hecho de momento mucho mejor que yo", pero muchos. Al final llevamos intentando esto desde 2022 y a veces lo he hecho público, otras veces no. Me alegro mucho de que haya gente que me escriba, pero decenas de personas, incluso gente que me he encontrado por la calle que no solo han empezado el proceso, sino que algunos han llegado a perder 40-45 kg. Es una atlética locura.

¿Qué se siente cuando todo lo que haces, lo que dices tiene esta trascendencia tan increíble?, ¿no sientes como muchísima responsabilidad?

A mí lo del cambio físico me impacta porque es verdad que los vídeos en las diferentes redes sociales tienen muchísimos millones de personas.

Pero veo también tanto apoyo y que a tanta gente le puede llegar a motivar, a pesar de que yo no soy tampoco un ejemplo para nada en ese sentido, que me que me hace muy feliz. Realmente me hace muy feliz y ahora estoy en un momento de mi vida que me gusta más que nunca. Me gusta compartirlo, me gusta leer los comentarios, me gusta ver el cambio de resto de personas y siento que estoy haciendo algo positivo y eso me hace feliz.

Pero genera un poco de presión, ¿no?

Al final todo el tema del gimnasio y la dieta y todo esto... cada uno tiene un poco su manera de hacer las cosas y sus pensamientos. Yo creo que lo importante es que la gente lo intente, de mejor o peor manera, pero que al final el objetivo sea pues que quien quiera hacer un cambio físico, que por ejemplo es mi caso, quien quiera cambiar sus hábitos, pues intentarlo y de esa manera intentar cuadrarlo para que también se adapte un poco al día a día de su vida.

Estamos a una semana del gran evento, la Velada del Año, ¿estás un poco nervioso?

Sí, estoy un poco nervioso. Ir al estadio Santiago Bernabéu te pone un poco de presión encima, sobre todo porque la gente siempre espera que todo sea espectacular y que todo salga muy bien. Es normal porque al final venimos del (Wanda) Metropolitano (en 2023 albergó la tercera edición de la Velada), venimos de hacer muchos, muchos eventos, pero también es divertido ese tipo de retos, creo que estamos preparados. Trabajo con un equipo espectacular.

Y al final hacemos entretenimiento. O sea que si la gente se lo ha pasado bien el 13 de julio (en La Velada) y ha disfrutado toda la tarde-noche, objetivo cumplido. Ojalá que lo hagamos por nuestra parte lo mejor posible. Los participantes seguro que lo harán porque yo creo que se han esforzado al máximo dentro de lo que han podido, así que a partir de ahí a ver qué tal.

En dos horas unas 77.000 entradas vendidas…

Sí, fue una locura. Además este año fueron más caras que el año pasado porque al final también nosotros estamos invirtiendo mucho más. El evento es cada vez más grande, el evento cada vez es más costoso. Intentamos también que vengan artistas de otros países, por ejemplo Will Smith, y al final todo ha aumentado tanto que intentamos hacerlo a lo grande. A la gente le gusta que lo hagamos a lo grande. Yo alguna vez pensé incluso en volver a hacerlo en un pabellón, pero creo que en general a la gente le gusta que haya muchas entradas y que pueda ir mucha gente. Lo de las entradas es que de verdad es surrealista. Yo me imaginaba que iba a ir muy bien por el precedente, pero es verdad que en media hora y 40 minutos ya daba la sensación de que el Bernabéu estaba lleno, y bueno, es mucha gente, realmente el Bernabéu lleno es mucha, mucha gente.

Y además con boxeo, que no es para todo el mundo…

Es verdad que esto es una mezcla de todo. Nadie que participa es boxeador profesional. Sí que tenemos a dos chicos que tienen bastante experiencia, que son Viruzz, que es un chico español y Shelau, que es de Chile. Ellos ya sí que llevan unos cuantos años entrenando y digamos que se pueden considerar un poquito ya principiantes o que ya están iniciados.

Pero al final nosotros lo que hacemos es un reto, como muchos retos que podemos ver en redes sociales o que vemos en la tele. Alguien que está en su casa, no ha practicado nunca este deporte, y le dices: Tienes 5 meses para ser lo mejor posible en este deporte o en esta profesión. Y a la gente le engancha mucho ver ese reto porque de repente ve a su creador de contenido favorito que está acostumbrado a verle jugar en Minecraft, o al League of Legends (LOL) y ve que ha cambiado los hábitos como si fuera a intentar ser un deportista profesional. Entonces dicen ¡qué está haciendo este tío!. Se entrena a la semana, se cuida la alimentación, y ves (por ejemplo) el cambio físico de Plex (un streamer) está fuerte, ¿qué es esto? Entonces eso a la gente le engancha mucho más allá de lo que es el nivel de de boxeo, que al final es gente que nunca lo ha hecho. El reto en sí es divertido de ver y luego encima tiene como la parte buena y la parte mala de la peli, es decir, van al Bernabéu. Y uno después de todo lo que ha hecho, pierde y el otro gana. Es como un final feliz y dramático a la vez, que entiendo que eso también engancha un poco.

¿No va a haber sorpresas?

Seguro que sí. Yo creo que al final siempre está bien reservarte alguna sorpresa para para la gente y que y que se sorprenda, sobre todo en los artistas que tienen muchos amigos, muchos colegas que quieren venir al Bernabéu y seguro que sí. Yo ya tengo tres o cuatro, que la gente no sabe que que luego cuando lo veáis allí pues seguro que es entretenido.

¿Para cuándo una Velada en Latinoamérica?

Es algo que he pensado mucho. Al final todos los eventos que he hecho en mi vida han sido en España, nunca he ido a Latinoamérica, siempre he ido a eventos de otras personas, fui a los premios de TheGrefg, fui a la Kings League, pero yo nunca he hecho nada allí. Y lo he pensado mucho. Al final yo llevo teniendo seguidores de Latinoamérica desde mi época de ser narrador de LOL hace 10 años, y me siento un poco con 'entre comillas' esa deuda de, en algún momento, poder hacer algo, pero si te soy sincero todavía es que ni ha pasado la Velada IV y no lo tenemos claro. Yo tenía claro que quería hacer un evento en el Bernabéu si era posible.

Quisimos hacerlo el año pasado, las obras no llegaron a tiempo, entonces lo hemos tenido que hacer este año. El año pasado el Wanda Metropolitano también fue espectacular. A mí me parece de los mejores estadios que hay en España y en Europa en general, pero bueno, molaría hacer algo raro… si hay Velada V, que no lo sé, molaría hacer algo raro, e irse a un sitio inesperado y cambiarlo todo un poco, no?

Justo ahora se cumplen 10 años de tus inicios. Echas la vista atrás y ¿qué diferencia hay entre este Ibai y el de hace 10 años?

Ha cambiado mucho. Yo encima ahí tenía 18 años. La vida con 18 años es muy diferente a la que tienes 10 años después, con 28. Luego creo que, en general, Internet y todo ha cambiado mucho. Ha aparecido Tiktok, ya que en esta época no había Tiktok, ha aparecido también Instagram, que en esa época se utilizaba poco. Twitch también estaba naciendo, yo ya estaba en Twitch, pero Twitch era una cosa que que comparado con lo que soy era era muy poquita cosa y todo ha cambiado mucho. Echo la vista atrás y lo que veo es para sentirme orgulloso del esfuerzo que he hecho por intentar hacerlo lo mejor posible, sobre todo entretener a la gente, que al final yo me dedico a que la gente se lo pase bien. No soy humorista, no soy presentador de televisión, no me dedico a nada profesionalmente, pero sí que entiendo que entretengo a la gente. Muy feliz en general por todo lo que he hecho. Ni me podía imaginar que esto sería posible en algún momento.

Para ti, ¿qué es el éxito?

Para mí el éxito es irte a dormir tranquilo por las noches y no tener preocupaciones. A día de hoy creo que muchísima gente se va con preocupaciones a la cama. A mí en el pasado me ha ocurrido. A mi familia también. Más que éxito, porque éxito es una palabra que no me gusta utilizar demasiado, yo lo que busco, más que el éxito, es la tranquilidad. Cuando puedes irte a la cama con la tranquilidad de que llegas bien a fin de mes, de que tu familia está bien, de que haces lo que te gusta. Sientes un placer… Y te sientes un privilegiado. Yo muchas veces lo pienso, con toda la gente que al final en nuestro país está con unas condiciones laborales jodidas, que está pasando por un momento jodido...Yo pienso en el trabajo que tengo y a lo que me dedico y me siento un absoluto privilegiado. Más que éxito yo lo llamaría privilegio y estar agradecido con la gente que me sigue porque poder irte a la cama tranquilo, con la sensación de que todo en tu vida está más o menos estable, es increíble. Hubo otras épocas de mi vida que no eran esto, que veías tu cuenta del banco, tus ahorros, dónde estabas viviendo y te dormías con una intranquilidad brutal.

Y ahora lo pienso y digo: “tengo demasiada suerte, tengo mucha suerte”. A veces incluso lo pienso y digo, tengo demasiada suerte, algo malo me va a ocurrir porque no es normal. Entonces lo único que puedes hacer es ser consciente de la posición que tienes. Estar también agradecido con la gente que te sigue y ser consciente de la manera en la que yo vivo el día a día. El éxito es una palabra jodida, yo creo que está más vinculado con que para mí la felicidad es eso, el poder estar tranquilo por las noches.

A lo mejor no sé si éxito, pero el poder irte a la cama tranquilo, ver que tu familia no le falta de nada. No sé si es éxito, pero es lo máximo a lo que puedo aspirar.

Te vas a la cama tranquilo, lo que yo no sé es cómo puedes dormir con todo lo que trabajas. ¿Ibai duerme?

Sí duermo bien, y cada vez duermo mejor, y cada vez soy más consciente de lo que he conseguido. Lo valoro mucho más, creo que con la edad, con la madurez y con el paso del tiempo te das cuenta de la suerte y, entre comillas, la burbuja en la que vives. Y eso te hace valorar todo muchísimo más. Creo que cuando empecé no era tan consciente, porque iba todo tan rápido que ni siquiera me daba tiempo a pararme a pensar por qué todo esto me está ocurriendo. Pero ahora que voy creciendo y que los años van pasando, me doy cuenta de todo lo que ha ocurrido estos años no es algo común, no es algo normal, y me siento súper agradecido. Y duermo bien porque veo que mi familia está bien, yo también estoy bien y no es que no me puedo quejar de nada.

Me hablabas de la burbuja en la que vives. ¿Cómo llevas el tema de los amigos y la familia?

Me gusta en general estar muy conectado con la realidad. Me da un poco de miedo todo lo que es hacer cosas de persona muy famosa. No sé cómo explicarlo… Sacarnos fotos en la alfombra roja de estos premios de no sé qué… Me da un poco de miedo, me gusta estar conectado con la realidad. Me gusta ir a un bar a hablar con el camarero, que incluso no me conozca y sí me conoce que me trate por educación y yo también a él. Me gusta ser el Ibai de toda la vida. Me gusta andar por la calle… si la gente me pide fotos siempre suele ser muy amable. Me gusta estar con mis amigos de toda la vida. Mantengo muchos amigos desde que yo tenía 5 o 6 años. Bueno, muchos de los que tenían en ese momento, que eran tres.

Me gusta estar conectado con la realidad y seguir haciendo las cosas que hacía hace años. Lo echo de menos… Dar una vuelta con los colegas. El otro día bajamos aquí al parque que tenemos en San Cugat a jugar a baloncesto e ir al cine. Me gusta porque porque es la vida que más me apetece, dentro de que luego yo tengo que hacer muchas cosas, que es como desconectarte del Ibai de toda la vida, como cuando vas a estos super eventos, o la Velada del Año, haces una entrevista con no sé quién. Eso es algo que de verdad a veces es complicado de entender, pero me gusta seguir en mi intimidad, mantener esa parte de tomar algo con mi hermano, con mi padre y con mi primo, que ahora por ejemplo está en casa, y hablar de anécdotas del pasado y bajarnos aquí al bar que tenemos en el en el barrio y tomarnos unos pinchos, cada vez con el paso del tiempo me apetece estar mucho más conectado a esa vida. Entiendo que ahí luego hay cosas que no puedo controlar, no soy el Ibai de 18 años, a mí antes no me pedían fotos por la calle, antes no me invitaban a eventos, no me invitaban a hacer entrevistas con futbolistas, esto no me ha pasado en la vida. Entonces esa parte entiendo que es una parte profesional que también disfruto, pero quiero seguir manteniendo un poco esa parte de toda la vida. Me encanta y necesito mantenerla porque si no, creo que te acabas desconectando demasiado.

Pero habrá mucha gente que se intenta acercar a ti ahora que eres famoso…

Intento no darle muchas vueltas, a todo el mundo que se acerca. Al final tengo claro quiénes son un poco las personas de de confianza, sobre todo que es gente que me conoce desde antes de tener un seguidor en Twitter, luego también he conocido a gente con el paso de los años que a día de hoy me llevo muy bien con ellos y a lo mejor les he conocido en 2019, cuando yo podía ser medianamente conocido, pero intento no darle muchas vueltas a nada. Si se me acerca alguien intento ver un poco qué vibras tiene y si me da confianza y me cae bien podemos ser colegas, aunque te haya conocido en 2024, pero sí que es verdad que la gran mayoría de gente que tengo alrededor, como mi familia, es de toda la vida.

Ahora estás en un momento de mucha madurez, que estás muy tranquilo, que duermes muy bien, pero no todo ha sido tan fácil. Llegaste a Barcelona y tuviste que ajustarte, has hablado abiertamente de salud mental, que es algo que se agradece. ¿Cómo estás ahora mismo?

Cuando vine a Barcelona en 2015-2016 me daban, más que ataques de ansiedad, también eran ataques de pánico, seguro que hay alguien que al cien por cien le ha pasado, que dejas como de sentir las piernas, los brazos, empiezas a tener sudores fríos, tienes como el labio cortado y básicamente la sensación que tenía era de que me iba a morir, algo muy extraño.

En ese momento, hace ya 10 años, no tenía ni idea ni de qué era la ansiedad, ni los ataques de pánico, ni muchas cosas de salud mental. Sabía lo justo, no era algo en lo que había profundizado en el tema. La reacción es tan agresiva en la que, si no sientes los brazos ni las piernas y sientes que te mareas, hay que ir al médico, me voy a morir, o que me está pasando. Me hicieron chequeo de todo, de análisis de sangre, del corazón y no tenía nada.

Y al final, el médico me diagnosticó que estaba con ataques de pánico. Me recomendó empezar también terapia para poder mejorar. No tengo ni idea de por qué me pasó. Nunca había tenido ningún tipo de circunstancia con esto. Me empezó a ocurrir en 2015-16 y me obsesioné con el tema. Buscaba en Google gente que le había pasado lo mismo que a mí, incluso me metí en foros, no escribiendo, solo leyendo, y había gente que decía: "Oye, chavales, que a mí esto me ha pasado. Que sepáis que con el tiempo lo he llevado bien, que sepáis que de todo se sale”. Con el tiempo aprendí a gestionar esos ataques de ansiedad y de pánico, cuando venía la sombra a la cabeza yo ya sabía quién venía, que te toca la puerta y ya sabes quién es y la verdad que aprendí a gestionarlo muy bien y a día de hoy es algo inexistente en mi vida. A todos nos puede llegar a pasar, pero la mejora que ha pegado respecto a 2016 es una auténtica locura y nunca supe. Creo que a veces no hay ningún motivo. Simplemente me ocurrió, no sé si es porque me iba a mudar de ciudad o qué. Yo tuve una época unos meses donde me notaba que cuando entraba en bares con mucha gente me agobiaba pero siempre en vez de pensar que era ansiedad o algo de esto, pensaba que tenía calor o que me agobiaba. Tuve una época en la que cuando había mucha gente me costaba respirar. Pero bueno, ahora muy bien. Si alguien está pasando por esto, de verdad se puede salir, sin duda. Tuve un momento de mi vida donde nada más despertarme lo único que pensaba era “a ver si hoy no”, si no volvía a tener esos ataques de pánico, era lo único que pensaba. El resto me daba igual, me daba igual el trabajo, me daba igual las redes sociales, yo me levantaba y decía, por favor, hoy quiero que me dejes tranquilo porque no quiero volver a pasar por esto.

Internet también ha cambiado mucho en estos últimos 10 años. Ahora parece bastante tóxico. ¿Cómo lo ves?

En internet al final siempre ha habido mucho libre albedrío, casi cualquiera puede decir lo que quiera. A día de hoy quizá están en uno de sus peores momentos porque cada vez hay más usuarios y además ahora hay maneras de monetizar la viralidad, por ejemplo en Twitter con Twitter Blue, en Tiktok es verdad que no monetiza demasiado, pero creo que ahora estamos en un momento donde criticar o insultar o buscar la viralidad es algo que la red social te agradece mucho, es decir tú sí probablemente entras a insultarte con alguien, muy probablemente vas a tener más interacciones que en todo el mes y esto al final creo que para mucha gente es adictivo, el hecho de que la gente vea que sus interacciones suben y que sus 'followers'suben. Para mí de alguna manera es adictivo y creo que todavía genera que haya más odio en todas las redes sociales. Siempre lo ha habido en internet. El que tenga Twitter desde hace 10 años lo sabrá, pero ahora es verdad que está en un punto quizá máximo, también hay más usuarios, hay más redes sociales. Ha llegado una nueva generación de gente, de chavales, que igual hace 8 años no tenían Twitter y ahora lo que ha pasado toda la vida en Internet. Si a alguien no le gusta tu opinión te lo va a dejar claro. Si alguien no le gusta cómo vistes, te lo va a dejar claro, si físicamente no le gusta, te lo va a decir. Bueno, yo en eso tengo mucha experiencia y poco a poco siempre lo vas llevando mejor.

¿No crees que se puede hacer algo?

Es difícil. Yo creo que controlar internet es imposible. internet es incontrolable. Si no es una red social, es otra. Si no tienes una cuenta, tienes otra. Yo creo que sí, que estaría bien. Pues tener algún tipo de limitación, sobre todo para la gente que se le va la olla y que durante años no para de ponerte barbaridades. Pero bueno, sí que es cierto que en cada red social te dan herramientas no para que tú no lo veas, ya sea silenciando, bloqueando, incluso lo puedes hacer en Twitch, en Tiktok, en Twitter y para que tú de alguna manera si te afecta, pues pues no la acabes viendo, pero yo lo he pensado mucho y es que al final Internet es incontrolable, o sea, realmente no hay ninguna manera, aunque tú tengas una cuenta que me insultes y Twitter te la ‘banee’, pues igual te haces otra, entonces es que al final tampoco tiene mucho sentido.

Si fueras un padre que tiene un hijo que sigue mucho a Ibai, ¿qué te parecería?

La verdad que no lo sé. Es una buena pregunta la que me has hecho. Bueno, es una buena pregunta. Supongo que no me gustaría demasiado la manera en la que a veces me expreso porque digo muchas palabrotas y soy muy exagerado. Si tuviese un hijo muy pequeño, por esa parte, quizás no me gustaría tanto, aunque es verdad que los chavales ya de 10-11 años creo que se conocen todos los insultos habidos y por haber. Pero bueno, ahora con lo del cambio físico, si yo fuera un padre me gustaría que mi hijo lo estuviese viendo simplemente para que vea que hay hábitos saludables y tampoco quiero que mi hijo de 8 años se ponga a entrenar, pero me gustaría que fomentase ese tipo de contenido.

Es una buena pregunta… la verdad que no soy padre y evidentemente entonces no tengo un hijo y es difícil que me vea a mí mismo….

A todo esto… ¿Es algo que te llama la atención lo de ser padre?

Bueno, a día de hoy es difícil, ¿no? Yo creo que cuando tienes un hijo, por lo que he hablado con muchos padres que lo han sido recientemente, la vida te cambia demasiado, es como un punto y aparte en muchos aspectos de tu vida. A corto plazo, no.

Te preocupan los valores que puedes dar por internet o tú haces tu contenido y bueno, pues que la gente se vaya controlando…

A mí me gusta transmitir buenos valores en general, o al menos lo intento. Eso no quita que yo pueda tener muchos errores, opiniones con las que no coincidas, momentos en los que me habré equivocado durante muchos años, pero sí que intento que la gente sea gente tranquila. Si algo no te gusta, no lo veas. No hace falta insultar a la gente por redes sociales, piensa antes de actuar. Hay que tener cierta empatía, un poquito de asertividad en general en la vida, pensar un poco, ¿no?, si alguien no te gusta físicamente, pues igual hay maneras de decirlo, si alguien no te gusta, cómo viste quizá hay maneras de decirlo, quizá te puedes ahorrar la opinión… Yo creo que ser un poco personas civilizadas en general, al menos lo intento.

Hablábamos antes de intentar ponerle un control a internet. El Gobierno lo está haciendo con la pornografía, pidiendo el DNI con un carné digital, a ti eso ¿qué te parece?

Creo que esto es algo que se ha hablado mucho, sobre todo respecto a internet. Había gente que decía que a lo mejor tenían que poner el DNI para poder utilizar Twitter y demás, pero creo que que internet es totalmente incontrolable. Las redes sociales te dan herramientas para no leer y para bloquear a quien quieras. A todos nos encantaría, obviamente que no existiese tantísima toxicidad en absolutamente todo lo que se hace. Pero es que desde que yo conozco Internet, Youtube y Twitter, lo conozco así, y nunca ha cambiado y no creo que cambie e incluso si las propias redes sociales monetizan esos insultos que estás haciendo, pues va a ir a peor.

¿Dónde se ve Ibai en 5 años?

¿Dónde me veo en 5 años? Pues probablemente teniendo una vida mucho más tranquila y mucho más fuera del foco. Creo que me gustaría seguir haciendo cosas, mi trabajo me encanta, fuera de que me vaya muy, muy bien, es que me lo paso muy bien, disfruto mucho, me río, me entretengo, me llena totalmente. Pero mucho más fuera del foco mediático. Me encantaría seguir haciendo mi contenido, seguir haciendo mis cosas, pero dar paso a las nuevas generaciones, que estoy seguro que van a llegar porque yo creo que por mi parte he cumplido todo lo que podía cumplir. Como te digo, me gustaría seguir vinculado a esto porque al final es lo que mejor se me da de todo lo que puedo hacer, pero sí que enfocarlo todo de de otra manera, que creo que ya lo estoy haciendo, pero de aquí a 5 años creo que será todavía más exagerado. Igualmente, puede que me lo esté inventando todo porque igual en dos años sale una inteligencia artificial, una nueva red social y a lo mejor estamos todos viviendo en otro sitio. Pero mi apuesta más segura sería esta.

¿Entonces en 5 años te ves fuera de hacer streaming en directo para dedicarte mas a las empresas?

Sin duda, creo que abandonar lo que serían las transmisiones en directo y dedicarme a otras cosas vinculadas con la creación de contenido en plataformas digitales, pero creo que enfocado totalmente de otra manera.

¿Y te pones una fecha para eso?

No me pongo ninguna fecha. Yo creo que es algo que sale de manera natural. Estuve 5 años y medio narrando videojuegos y cuando vi que era el momento de manera natural de cambiar, de repente cambié, lo tuve clarísimo y cambié. Pero sí, 5 años para mí son muchos, otros 5 años stremeando supondría que llevo 10 años casi de manera diaria haciéndolo, para un trabajo común hay gente que está a 50 años, pero creo que con todas las alternativas que tengo yo para hacer cosas puedo ir por otro camino.

¿Qué te parecen los medios de comunicación tradicionales?

Los medios de comunicación tradicionales pueden convivir perfectamente con los nuevos medios que han aparecido. Sí que es verdad que los medios de comunicación, no sé si a lo mejor algunos medios en concreto, por culpa de haber perdido ciertas visitas o por culpa de no estar en su mejor momento muchas veces abusan del clickbait. A la gente le genera cierta desconfianza saber qué tipo de medios de comunicación tienen según qué interés para publicar, según qué cosas. Y esto es algo que obviamente a la gente le preocupa, pero los medios de comunicación son importantes y yo creo que van a existir toda la vida, pueden coexistir con lo que son los medios más digitales y la gente que se dedica a stremear. Llevo muchos años escuchando que la radio se iba a morir y cada vez que veo las audiencias de la radio, sobre todo deportiva, están en un momento muy, muy bueno. Los medios son necesarios, pero sí que a lo mejor una regeneración en algunos sitios vendría bien, ¿no? Yo sí que lo estoy notando. Cada vez en los medios de comunicación empieza a trabajar gente más joven que acaba de terminar la carrera mucho más vinculada con lo que son las redes sociales y el mundo actual que la gente más veterana que está a punto de dejar el trabajo, de jubilarse.

¿A qué tiene miedo Ibai?

Yo creo que tenemos miedo a muchas cosas. Tengo miedo a que haga lo que haga no sienta nada, a estar totalmente desconectado. Eso me da miedo. Que aunque haga una cosa, o el producto más espectacular o la entrevista más espectacular, o el vídeo más increíble, luego de repente, llega a casa y me sienta totalmente vacío, porque yo creo que eso significaría que estoy totalmente desconectado de mí mismo, y eso da miedo. Cuando quemas etapas tan rápido me da la sensación que hay cosas que no acabas de valorar mucho o que ya normalizas según qué cosas. Quiero estar muy conectado conmigo mismo y seguir disfrutando de lo que hago. A mí me daría mucha pena por ejemplo que haga la Velada del Año IV y ni esté nervioso, ni lo disfrute ni haya supuesto nada. que es un día más en mi vida. Llego a mi casa y me duermo. Diría, “con toda la que he liado aquí, con toda la gente que ha venido, para mí es un día más”. A mí me gusta sentirme vivo, me gusta sentir los nervios, la tensión, disfrutarlo, incluso a veces pasarlo un poco mal porque son cosas normales del proceso y eso me hace estar vivo con sentimientos.

¿Esperas volver a romper el Twitch?

Pues sinceramente, no lo sé. Es cada día más difícil predecir lo que puede ocurrir con Twitch. Esperemos, obviamente, que la plataforma aguante sobre todo. Ojalá que la gente tenga el mismo interés o parecido que 2023 y 2022, pero yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene muchas ganas y yo creo que Twitch va a aguantar. Seguro.

¿Tienes algún proyecto así muy loco que nos puedas adelantar?

Bueno, estoy preparando cosas. A lo mejor no directamente relacionadas con Twitch, pero es que si te adelanto algo… Estoy cambiando muchas cosas en mi vida en general, tanto cuidarme a mí mismo como recapacitando sobre muchas cosas. Teniendo claro qué camino quiero seguir y qué camino quiero continuar, en algún momento lo diré, pero si estoy pensando cosas, si te lo digo ya es el spoiler, es que no hay ninguna manera de que te lo pueda contar un poco.

Te veo muy feliz, pletórico…

Sí, me siento feliz, me gusta hacer ejercicio, me gusta cuidarme. Siento que ahora estoy sacando tiempo para mí mismo. Necesito 2 horas o 2 horas y media al día para mí y me da igual si no puedo contestar al Whatsapp o si tardo un poco más en contestar a alguien. Lo siento, ahora mismo lo necesito y me gusta porque de cara al futuro estoy motivado, estoy con ilusión y creo que a la gente le va a gustar seguro.