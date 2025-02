Díaz reclama investigar “todo lo que sea menester” sobre Monedero

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió que se investigue “todo lo que sea menester” sobre las denuncias de violencia sexual contra el cofundador de Unidas Podemos, Juan Carlos Monedero, y expresó su solidaridad con las víctimas sin entrar en el choque con los morados, que confrontaron la actitud de Sumar cuando surgieron las acusaciones contra su exportavoz Íñigo Errejón.



“Estos temas son muy serios, trasladamos toda la solidaridad con las víctimas y como siempre digo, ante hechos que estoy conociendo por ustedes, se proceda a las investigaciones oportunas. Solidaridad con las víctimas y desde luego que se investigue todo lo que sea menester”, manifestó Díaz ante la prensa tras participar en un acto de Sumar este viernes en Madrid.



Tanto la vicepresidenta como el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, no opinaron sobre las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien defendió la actuación de su partido al conocer testimonios de presunta violencia sexual contra Monedero en septiembre de 2023, diferenciando su postura con la de Sumar y Errejón. “Despedir con honores a alguien es hacerle portavoz y meterle en las listas electorales”, lanzó Belarra.



Desde Sumar remarcaron que no responderán a Unidas Podemos ni se rebajarán al cruce de reproches en un asunto tan serio como la violencia sexual.

Sin detalles



Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que no tiene detalles sobre las acusaciones contra el exfundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, aunque apunta que la sociedad española “no admite ningún tipo de acoso sexual”.

El ministro sostuvo que no tiene información adicional sobre el caso y por tanto no cuenta con elementos para poder opinar pero dejó claro que a día de hoy no se consiente ningún tipo de acoso sexual “en ningún ámbito de nuestro país”, según indicó en declaraciones a los medios de comunicación desde el Ministerio de Justicia.



En este sentido, Bolaños afirmó, además, que “gracias a ejemplos” como el de la futbolista Jenni Hermoso hay “menos miedo para denunciar y menos impunidad para los agresores”.



El ministro de Presidencia fue cuestionado sobre las acusaciones de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero, después de que Unidas Podemos admitiese haber recibido testimonios en su contra en el año 2023 y defendiese que actuó de manera correcta e inmediatamente “apartando” al dirigente de la formación morada.