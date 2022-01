Darío Villanueva, Premio Francisco Umbral por un libro sobre el lenguaje inclusivo y la posverdad

La Fundación Francisco Umbral ha otorgado el undécimo Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2021 al exdirector de la Real Academia Española (RAE) y académico, el gallego Darío Villanueva, por su obra 'Morderse la lengua' (Espasa).





El premio está dotado con 12.000 euros (cantidad con la que el Ayuntamiento de Majadahonda contribuye como patrono a la Fundación Francisco Umbral). Las obras que optan son libros escritos en castellano y editados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.





Villanueva aborda en 'Morderse la lengua' (Espasa) varios ejemplos de corrección política y posverdad actual, especialmente en el lenguaje, y entre ellos también rescata la problemática que genera el lenguaje inclusivo.





"El problema estaría en confundir el feminismo con la gramática, porque son cosas completamente distintas. La lengua no crea las realidades, porque la cosa es antes de la palabra", señalaba en una entrevista con Europa Press Villanueva, quien no obstante no dudaba en calificar al feminismo como "la revolución más importante y trascendente del siglo XX".





"Los intentos de corrección política inspirados en el feminismo que intentan alterar la naturaleza de la lengua, con el supuesto de que esto permite los avances en la lucha por la igualdad de la mujer, suponen un error. Y eso da bastantes problemas y confusiones", añadía.





En su libro, Villanueva recuerda el encargo que recibió la academia en 2018 para elaborar un informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución. "Aquello fue un poco raro, cuando la vicepresidenta habló en el 40 aniversario de la Constitución de que estaba escrita en masculino no se había hablado con la RAE", explicaba.





"Luego vino la petición del informe y lo que se solicitaba era muy previsible, así lo dije de manera inmediata. Pero la Academia no se puede negar a una petición de esas características, porque si hubiese escurrido el bulto se habría desacreditado por completo".





Villanueva recordaba que en la RAE, "como en muchas otras agrupaciones humanas que quieren ser correctas", hay que "morderse la lengua por cortesía". "Eso sí, tras nueve años en la cúpula directiva de la Academia, siempre me expresé totalmente contrario a lo que con presiones de todo tipo intentaban imponernos: someter el diccionario a censura de corrección política", afirmó.





Villanueva resaltaba que las palabras "sirven para lo justo y lo injusto" y es por ello que no acepta que se eliminen determinados términos del diccionario, sino que cada uno "use su capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo para escoger la mejor opción". "Palabras como 'canalla', 'machista' o 'sinvergüenza' no se las ha inventado los académicos, sino que la sociedad se las ha dado a sí misma", defiende.





Los ganadores anteriores han sido: 'Las cuatro esquinas', de Manuel Longares (2011), 'La cabeza en llamas', de Luis Mateo Díez (2012), 'En la orilla', de Rafael Chirbes (2013), 'Réquiem habanero por Fidel', de J.J. Armas Marcelo (2014), 'Desaprendizajes', de José Manuel Caballero Bonald (2015), 'Patria', de Fernando Aramburu (2016), 'Transición', de Santos Juliá (2017), 'Sur', de Antonio Soler (2018), 'Tiempos recios', de Mario Vargas Llosa (2019) y 'Las maravillas', de Elena Medel.





La Fundación Francisco Umbral nació el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la obra, tanto periodística como literaria, de este escritor, además de ayudar en el fomento de las letras y del idioma español. Por todo ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación literaria.