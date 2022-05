Cuatro detenidos, de 15 a 17 años, por la agresión sexual a dos menores en Burjassot

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones de entre 15 y 17 años por su supuesta relación con sendas agresiones sexuales sufridas este lunes por dos chicas menores de edad en el municipio valenciano de Burjassot.



Así lo han confirmado a Efe fuentes policiales sin que por el momento se conozcan más detalles sobre cómo y dónde se produjo el suceso ni las edades de las víctimas.



La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga esas agresiones sexuales que habrían sufrido dos chicas menores de edad y ocurridas en un punto no especificado de la citada localidad valenciana.



Según el periódico Levante-EMV, la violación grupal a una niña de 12 años en Burjassot y una violación individual a otra menor de la misma edad ocurrieron en el mismo lugar, después de que las niñas quedaran con dos jóvenes a través de la red social Instagram.



Según este periódico una de las niñas fue violada por uno de los jóvenes, tras lo que logró abandonar la casa -y fue la que avisó a una tercera amiga, que alertó a sus padres de lo que pasaba-, mientras que otros cuatro jóvenes amigos de los dos primeros acudieron al lugar y habrían violado en grupo a la otra niña.



Durante este miércoles, los medios de comunicación han fotografiado y grabado una casa abandonada como posible lugar de los hechos, un inmueble situado junto al límite con el cercano municipio de Godella y al lado de un parque frecuentado por adolescentes, aunque la Policía aún no ha confirmado que el suceso se haya cometido en este enclave, sobre el que no pesa ningún precinto policial.



La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha afirmado a primera hora de este miércoles que no es posible que sigan pasando agresiones sexuales y ha reclamado actuaciones contundentes para educar en valores a los adolescentes.



“Triste noticia”, ha lamentado Calero, para añadir que no existe una educación sexual en condiciones y “no puede ser” que los adolescentes se eduquen en el sexo “en base a la pornografía”, y ha recordado que la ley del aborto también incide en la educación sexual.



“Desde Educación tenemos que actuar más contundentemente, es el momento de coger el toro por los cuernos, no es posible que esto siga pasando”, ha reiterado en declaraciones a los medios de comunicación.



El Ayuntamiento de Burjassot ha condenado la presunta agresión sexual y, a través de su alcalde, Rafa García, se ha puesto a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Justicia para lo que sea necesario para esclarecer este posible nuevo caso de violencia sexual.



“Ni una más, no es admisible la violencia contra las mujeres. Nunca. Estaremos y estamos con las víctimas de cualquier violencia o agresión sexual, defendiéndolas y ayudándolas en todo lo que sea necesario. Confiamos en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha declarado el alcalde.



En un comunicado, el consistorio indica que cuenta con un importante equipo de trabajo de Servicios Sociales, incluidas las áreas de Igualdad, e Infancia y Menores, que desde hace años desarrolla proyectos de concienciación, programas contra la violencia de género y educación en valores, programas para el buen uso de las redes sociales y proyectos de infancia.







Asimismo, desarrolla programas multidisciplinares en los centros educativos para luchar contra la violencia de género y para educar en libertad a los menores del municipio.