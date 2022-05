​¿Cuáles son los ataques cibernéticos más frecuentes en el 2022?

Como habrás podido observar en el último tiempo, los estados nacionales, así como las grandes empresas privadas se encuentran preocupadas por la seguridad en línea. Los ciberdelitos son uno de los grandes problemas de la agenda actual y la mayor utilización de internet en la vida cotidiana de las personas no hace más que extender el riesgo. Es por ello que en el siguiente artículo repasaremos cuáles son los ataques más frecuentes en el 2022 para poder reconocerlos.







Ya no resulta novedoso afirmar que vivimos una vida cada vez más digitalizada. La pandemia de Covid-19 no ha hecho más que profundizar esa tendencia y hoy en día no hay tarea que no podamos realizar mediante la intervención de nuestro Smartphone. Esto, por supuesto, conlleva un sinfín de ventajas, pero también abre la puerta a nuevos riesgos y desafíos, como el caso de los ciberdelitos.





En ese sentido, podemos encontrar un dato duro: las descargas y utilización de recursos como VPN mac han ido en aumento con el fin de mejorar la privacidad y la seguridad a la hora de navegar en la web. Ya sea en nuestro ordenador personal o en nuestros dispositivos móviles, los ataques se encuentran a la orden del día esperándonos.





Ahora bien, para prevenir siempre conviene estar bien informado y es por ello que a continuación repasaremos cuáles son los ciberdelitos más frecuentes del 2022 y cómo lograr reconocerlos para sentirnos más seguros. Comencemos con el listado:





1) Ataques de phishing





Sin dudas es el ataque más temido y popular de la actualidad, el cual se ha logrado reinventar de forma constante para evitar los mecanismos de seguridad de páginas web y servidores de correo electrónico. Pese a los esfuerzos por enviarlos a la bandeja de “Spam”, muchos mensajes de este tipo llegan a nuestros ojos.





En pocas palabras, el phishing consiste en un mensaje de índole fraudulento con el fin de que el usuario brinde información personal como bien pueden ser claves personales, datos bancarios o datos personales. Otra variante frecuente es animar a descargar algunos archivos que contaminan de “malware” el dispositivo.





El gran riesgo con esta técnica es que ha logrado evolucionar hasta crear mensajes cada vez más específicos, lo que confunde a muchos usuarios y los obliga a cometer errores no forzados. Incluso hay estadísticas que demuestran que un 88% de personas y empresas han sufrido ataques de este tipo.





2) Publicidades falsas





Cada vez que visitamos una página web, estamos bombardeados de publicidades. El marketing digital es la gran estrategia de venta y los piratas informáticos lo saben: para ello, pagan pequeños espacio de publicidad para seducir a las personas que ingresen a sitios contaminados que descargarán malware en los dispositivos o puede llegar al punto de un ataque DDoS que inhabilite el equipo.





En ese sentido, la complejización de esta técnica lleva a que los usuarios lleguen a sitios legítimos y confiables en una primera instancia, para luego ser dirigidos a los sitios dañinos y falsos.





3) Ataques DDoS





Los ya mencionados ataques DDoS es una de las técnicas de piratería más temidas, ya que invaden nuestro dispositivo y servidor web con cientos de solicitudes, avisos y descargas, llegando al bloqueo o inutilización del mismo. Eso también abre la puerta a filtración de información y pérdida de acceso a cuentas y claves.





Se trata de uno de los ataques más extraños, ya que puede incluir un gran despliegue por parte de los atacantes: bots o computadoras destinadas únicamente para atacar un sitio o un servidor con una lluvia de spam. Si bien muchos servers se actualizan para defenderse de ello, no siempre es tarea fácil.