El Black Friday no guarda relación con la venta de esclavos negros en Norteamérica

Con motivo de la celebración del ‘Black Friday’ (‘viernes negro’, según su traducción al castellano), vuelve a circular el bulo de que el origen del término guarda relación con el comercio de esclavos en Norteamérica.

Se dice que el ‘Black Friday’ recibe este nombre porque el día después de Acción de Gracias, una fiesta nacional celebrada en Estados Unidos, los traficantes de esclavos negros los vendían rebajados justo ese día de cara a la temporada de invierno.

Sin embargo, esta teoría ha quedado descartada, ya que no existe ningún dato ni documento que confirme esta hipótesis.

¿Cuál es el origen del Black Friday?

Aunque existen diversas teorías sobre el origen de este día, ninguna tiene que ver con el comercio de esclavos. El servicio de verificación Politifact explicaba en un artículo publicado el 25 de noviembre de 2018.

Según explica este medio, las primeras referencias al Black Friday se sitúan en 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street (Jay Gould y Jim Fisk) intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos aliándose con un famoso político de Nueva York, Boss Tweed, con el objetivo de aumentar los precios.

El plan fracasó, el precio del oro cayó en picado un viernes y muchos inversores se arruinaron, lo que llevó a que la jornada pasara a llamarse ‘Black Friday’. Sin embargo, la esclavitud fue abolida el 1 de enero de 1863, de acuerdo con los datos recogidos en el archivo del gobierno de Estados Unidos.

Fútbol, Policía y Acción de Gracias

Décadas más tarde, en la década de 1960, se asoció con las compras después del Día de Acción de Gracias. Cada año, en Filadelfia se celebraba un partido de fútbol entre el Ejército y la Marina el sábado después del Día de Acción de Gracias.

La ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro. Según el New York Times, “la policía local empezó a llamar al día Viernes Negro porque tenían que lidiar con el mal tráfico y otras miserias, como las largas jornadas de trabajo, para controlar las multitudes de compradores que se dirigían a las tiendas”.

Sin embargo, el ‘Black Friday’ no se extendió y popularizó hasta 1966, cuando apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelist. En un artículo de National Geographic sobre el origen histórico del ‘Black Friday’ se explica que esa misma expresión “la empleó prestigioso periódico americano The New York Times el 19 de noviembre de 1975”, lo que acabó por popularizar el término.