El 60% de centros concertados sube sus cuotas, algo prohibido por ley

El 87% de los colegios concertados cobran cuotas obligatorias a las familias, pese a estar prohibido por ley, y seis de cada diez subió la cuantía en el curso 2023-2024, una situación que “no mejora e indigna”, según la vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa), Leticia Cardenal.



“¿Quién protege a las familias? Esto no se debería hacer según la ley educativa y la ley de conciertos”, señaló Cardenal en el acto de presentación del ‘VIII Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados’, elaborado por la Ceapa y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae).



Tras mostrar su indignación a la vista de las conclusiones del informe, Cardenal subrayó que lo esencial es la “educación de nuestros hijos por encima de enriquecer con fondos públicos a colegios que estamos comprobando hacen negocio”. En una línea similar, la directora de Cicae, Elena Cid, destacó que el modelo de conciertos se está desvirtuando, “hay que actualizarlo”.



Este modelo, añadió, no se concibió para entidades mercantiles “que se lucraran con las cuotas de las familias; son una competencia desleal para todo el sistema, para la red pública, la concertada que hace las cosas bien y para la privada y las familias que están completamente desprotegidas”.



En un contexto de inflación, añadió Cid, “no entendemos que estas cuotas puedan suponer entre 4.000 y 5.000 euros al año e incluso 8.000 euros –en Cataluña–; supone una barrera y una segregación”.

Falta de transparencia



El estudio se hizo en 330 centros de ocho comunidades simulando ser una familia interesada en matricular a su hijo en segundo ciclo de Infantil (tres a seis años) en un concertado (sufragados con fondos públicos), explicó, en rueda de prensa Amparo Núñez, de la consultora Garlic B2B.



Entre sus resultados destaca que el 87% de este tipo de centros exige una cuota base a las familias –en Cataluña, País Vasco y Madrid es del 100%– y que uno de cada dos exige 100 euros o más al mes. Un año más, dijo, “destaca la falta de transparencia” en la información ofrecida, por ejemplo, un 30% no entrega hoja de precio; un 15% sí lo hace pero no detalla la cuota y en el 39% de los casos no lo plantean de forma espontánea, las familias tienen que insistir.



Para el curso 2023-24, seis de cada diez centros con concierto educativo subieron sus precios y la cuota promedio es de 122,44, con un alza detectada de hasta 85 euros mensuales.



Núñez puntualizó que en España hay colegios concertados que no exigen ningún pago y otros que pueden llegar a cobrar 1.000 euros al mes.



Un año más Cataluña lidera la cuota máxima que se cobra a las familias de la escuela concertada, seguida de Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid.