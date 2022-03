El 20 % de los perros recogidos por protectoras cada año quedan sin adopción

Cerca del 20 % de los perros recogidos por las protectoras cada año y el 15 % de los gatos no encuentran adoptantes, según alerta el último estudio sobre el abandono y la adopción de animales en España de la Fundación Affinity.





Los responsables de la entidad han explicado esta mañana en un comunicado que "el volumen de adopciones en nuestro país se está estancando desde hace más de cinco años" y que ciertos perfiles de animales, como los de edad más avanzada o los que llegan enfermos, pasan más tiempo en los refugios o incluso pueden llegar a estar toda su vida.





El informe indica que en 2020, el año a partir del cual se elaborado el estudio, se recogieron en España alrededor de 286.000 perros y gatos, de los cuales 51.000 permanecieron en el refugio a la espera de ser acogidos por un adoptante.





Las protectoras acogieron 162.000 perros, de los cuales el 49 % fueron adoptados, el 16 % se devolvieron a sus dueños gracias al microchip, el 6 % se alojaron en casas de acogida y el 20 % quedaron esperando en el refugio a ser adoptados.





También recibieron la llegada de 124.000 gatos, el 43 % de los cuales fueron adoptados, el 14 % se reubicaron en colonias, el 10 % en casas de acogida y el 15 % permanecieron en el refugio.





La entidad explica que a la hora de adoptar las familias suelen tener preferencia por un cachorro, que suelen pasar de media 3,2 meses en la protectora antes de ser adoptados, mientras que en el caso de los adultos el dato asciende hasta los 9,6 meses.





La directora de la Fundación, Isabel Bulli, ha explicado que la creencia de que un perro adulto ya no puede integrarse de la misma forma en una nueva familia es "falsa" y asegura que "adoptar animales adultos puede ser una opción excelente para muchos tipos de personas o familias, ya que se pueden educar igual que un cachorro y tienen menor nivel de actividad".





El informe también indica que el 23 % de las personas interesadas en adoptar no lo hicieron al no encontrar un animal de un tamaño o raza concreta, por lo que Bulli afirma que "es importante escoger qué tipo de animal se adopta", ya que debe "adaptarse al estilo de vida del adoptante", pero que esto "lo determina más el carácter del animal, no su raza o su tamaño".