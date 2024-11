Rubén Río: "El ejercicio es clave para equilibrar nuestra salud física y mental"

RRSalud es un centro especializado en promover la salud física y mental a través de la actividad física. Situado en el número 318 de la Ronda de Outeiro, RRSalud nació de la pasión de Rubén Río, CEO y entrenador personal, por el ejercicio como herramienta clave para mejorar el bienestar general. Rubén comparte su visión sobre el impacto de un estilo de vida saludable, los desafíos actuales para mantener una rutina deportiva, y cómo podemos hacer que el ejercicio sea una parte fundamental de nuestra vida diaria. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de comenzar a cuidar de nuestra salud, sin importar la edad o la etapa de la vida en la que nos encontremos.

¿Qué te motivó a crear RRSalud y cuál es el principal objetivo de la empresa?

RRSalud nace fruto de mi pasión por la actividad física como palanca clave en nuestra salud. Mi objetivo principal es generar adherencia al deporte para equilibrar, lo más posible, la salud física y mental.

¿Cuál consideras que es el principal desafío al que se enfrentan las personas en la actualidad para mantener un estilo de vida saludable?

El principal desafío es el ritmo de vida, al que achacamos no poder organizarnos y tener disciplina en una rutina deportiva. Una semana tiene 7 días, cada día 24 horas, es decir, que una semana tiene 168 horas. Incluir progresivamente en nuestra semana un espacio para hacer deporte, nos llevará a instaurarlo en nuestra agenda a largo plazo.

Pero, desde luego, para empezar tenemos que tener claro que "necesitamos cambiar algo en nuestra vida". Tenemos que saber que si no dejamos este espacio para cuidarnos, llegará un momento en el que la salud nos lo exija. No es la primera persona que viene a mi centro con lesiones o dolencias derivadas de enfermedades, y me dice que “ojalá hubiese empezado antes con esto del entrenamiento”.

¿Cómo defines un “estilo de vida saludable” y qué elementos clave deben estar presentes?

Un estilo de vida saludable pasa por un equilibrio entre el gym y el ñam. O lo que es lo mismo, un equilibrio entre actividad física y alimentación que logre eso de “mens sana in corpore sano”.

Los extremos no son buenos, así que hay que cuidarse pero dejando espacio para las excepciones, como por ejemplo el ocio. Sin olvidar que si “pecamos” de más, los objetivos no serán alcanzables, pero sabiendo que, ocasionalmente, no van a influir en el trabajo realizado a largo plazo.

Rubén Río, CEO y entrenador personal. I CEDIDA

¿Podrías explicarnos en qué consiste el método RRSalud y qué lo hace diferente de otros programas de entrenamiento?

Si alguien te ofrece un método mágico de entrenamiento, ¡huye! Desde mi punto de vista, la magia en esto de la actividad física no existe. Por eso, en RRSalud adapto el plan de entrenamiento a la persona. Para mí la clave está en tener adherencia a la actividad física. Para ello creo un plan dinámico, con metas alcanzables para que la persona vaya mejorando progresivamente “sin percibir el esfuerzo”.

¿Cómo personalizas los entrenamientos para adaptarlos a las necesidades y aptitudes de cada cliente?

Mi método pasa por conocer personalmente en una entrevista inicial al potencial cliente, además de realizar una valoración artromuscular. Esto nos permite, tanto a la persona como a mí, tener un punto de partida lo más objetivo posible. A partir de ahí en cada sesión vamos adaptando el trabajo a las necesidades.

¿Qué importancia tiene la combinación de la actividad física con otros aspectos de la salud, como la nutrición y la prevención de lesiones, en tu método?

Siempre intento que las personas entiendan que la salud es un compendio de acciones diarias. En primer lugar, es imprescindible cuidar lo que comemos y tener unas rutinas enfocadas a un buen descanso para el correcto funcionamiento fisiológico de nuestro organismo. Si estas dos variables las tenemos controladas, nuestro cuerpo se recupera mejor tras los entrenamientos.

Además, para evitar lesiones lo principal es realizar un buen trabajo preventivo previo que nos permita mantener nuestros entrenamientos de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año.

¿Cómo se integran los servicios de nutrición y traumatología en el proceso de entrenamiento de un cliente?

En mi caso colaboro con dos profesionales externos al centro. En el caso del traumatólogo, me deriva pacientes para realizar trabajo de readaptación deportiva. Es decir, tras ser operados y haber finalizado las sesiones de fisioterapia, les recomienda venir conmigo para que realicen trabajos de recuperación de fuerza muscular.

En el caso del nutricionista le derivo clientes para que les paute una adecuada alimentación.

Rubén Río practicando deporte en las isntalaciones de RRSalud . I CEDIDA

¿Cuál es el error más común que cometen las personas al comenzar un nuevo plan de entrenamiento?

Desde mi perspectiva, creo que en muchas ocasiones se pretende conseguir en un corto periodo de tiempo metas que necesitan de un proceso de medio-largo plazo.

¿Podrías compartir un ejemplo de transformación o caso de éxito que hayas vivido con tus clientes?

Se me vienen a la cabeza dos completamente diferentes pero igual de reconfortantes. El primero de ellos fue cuando una persona necesitaba cambiar su vida totalmente, hasta el nivel de perder 60 kilos. El otro es cuando Aizkibel Núñez logró ser Míster Coruña y llegar a Míster España. Dos retos muy diferentes entre sí, pero con algo en común: acompañar en el logro de objetivos.

¿Qué consejo le darías a alguien que desea empezar a adoptar hábitos más saludables pero no sabe por dónde comenzar? ¿Cuáles son las claves para mantener la constancia y no abandonar un plan de entrenamiento a largo plazo?

Lo primero es marcarse objetivos específicos, medibles, alcanzables y en un tiempo determinado. Se trata de aplicar el sentido común: fijar acciones en cortos periodos de tiempo con intensidades que se puedan mantener, incluso superar. De esa forma, vemos cómo logramos metas y nos motivamos para no abandonar.

Mi recomendación es empezar por una actividad física que nos guste o nos apetezca, como puede ser caminar, correr, patinar, etc, para que sea fácil mantenerla en el tiempo.

En tu opinión, ¿cómo ha cambiado la percepción de la salud y el bienestar en los últimos años?

Cuidarse ya no es una moda, es una tendencia. La sociedad ha tomado conciencia de los múltiples y variados beneficios que tiene llevar un estilo de vida activo y saludable, porque ve los resultados.

¿Qué te ha enseñado tu experiencia como entrenador personal y CEO sobre la importancia del autocuidado?

Si no estás bien, no puedes ayudar a otros a estar bien. Cuando nos sentimos bien lo visibilizamos en nuestro aspecto, sobre todo, a través de la energía que desprendemos. Lo que está claro es que la liberación de endorfinas que se logra con la actividad física nos relaja, y nos permite llevar mejor nuestro día a día, además de contribuir a la prevención de enfermedades.